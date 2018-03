Filmele CitiZenit, la cinema Arta

Comedie, dramă, ficțiune, documentar sau mix de genuri, toate au fost experimentate de tinerii cineaști arădeni în cadrul celor două ediții ale Atelierului de Film organizat de către asociația CitiZenit. Miercuri, 14 martie, de la ora 20, arădenii au ocazia să urmărească cele cinci scurtmetraje și să participe la discuții despre Școala de Film și Timotion.

Calitatea filmelor de scurtmetraj produse până în prezent de tinerii din CitiZenit a fost apreciată de jurați și spectatori ai unor festivaluri românești și străine, cum ar fi Premiile Gopo, TIFF, Ceau Cinema!, ANONIMUL, Urban Eye Film Festival, FRONTDOC International Film Festival (Aosa, Italia). Vor fi proiectate, miercuri, filmele „Libelula”, de Mimi Sălăjan și Adelina Bulibașa (15 minute), cu text și voice-over de Ioan Peter, „Proiecționistul”, de Norbert Fodor (29 de minute), cu Alex Mărginean, „Veghe”, de Titus Muntean (10 minute), „White is the new white”, de Mihnea Rareș Hanțiu (25 de minute), cu muzica semnată de Danaga și „Substantiv comun, genul feminin”, de Marius M. Bogdan (21 de minute), cu Ioana Manciu și Mihai Dobrovolschi.

Prin proiectul „Şcoala de Film”, CitiZenit își propune să consolideze inițiativa lor de a crea o platformă independentă de educație cinematografică și producție de film, dedicată tinerilor cineaști și cinefili din regiune. Aceștia își propun ca prin Școala de Film să valorifice patrimoniul cultural local și potențialul tinerilor arădeni pasionați de film și, totodată, a publicului larg consumator de film. Pe termen lung, aceștia își doresc să contribuie activ la înființarea, în Arad, a unui centru dedicat filmului și artelor vizuale.

Evenimentul este organizat de Centrul Municipal de Cultura Arad în colaborare cu Asociaţia CitiZenit şi face parte dintr-o iniţiativă pe termen lung de revitalizare a cinematografelor arădene. Intrarea la proiecții va fi gratuită.