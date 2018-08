Florin Tripa: Primăria să plătească sporurile!

„În calitate de parlamentar de Arad am fost sesizat în mod direct de către reprezentanţi ai personalului medical angajat al Primariei Arad cu privire la o disfuncţionalitate gravă pe linie de salarizare, generată de Primăria Arad. În loc să se conformeze prevederilor legale, conducerea instituţiei se face că ignoră faptul că personalul medical angajat în cabinetele medicale şcolare are dreptul la sporul pentru condiţii deosebite de muncă; spor de 15% din salariul de bază. Răspunsul doamnei Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale, sună cât se poate de clar şi face trimitere la Legea cadru 153/2017 şi Hotărârea de Guvern 153/2018, care reglementează drepturile acestei categorii profesionale. Mai simplu, Primăria Arad este în acest caz ordonatorul de credite, angajatorul direct şi are obligaţia să plătească personalului vizat aceste sume de bani. Menţionez de asemenea că în termen de 20 zile de la data luării la cunoştinţă a actului adiţional de modificare a contractului individual de muncă, s-au depus contestaţii către Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare din Primăria Municipiului Arad, însă până la această dată solicitanţii nu au primit niciun răspuns.

Cer Primăriei Arad să respecte legea, să nu comită noi abateri de la norme şi să repună, după cum este şi normal, în drepturi personalul medical angajat în cabinetele medicale şcolare, aflat în subordinea sa directă.”, afirmă Florin Tripa.