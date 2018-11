Frumoasa Lavinia Ichim reprezintă România la Top Model of the World!

Organizatorii descriu evenimentul drept unul care își propune să aducă noi chipuri în modeling, peste 40 de concurente din întreaga lume urmând a concura pentru titlurile de „Miss Globe” și „Queen of Europe”, probele de foc fiind rochia de seară și costumul de baie. „Duelul” frumoaselor este programat între 4-16 decembrie, la Meraki Resort, Hurghada (Egipt).

Arădeanca de 22 de ani a fost aleasă de InfoFashion România pentru a participa la acest important concurs, grație frumuseții și talentului, dar și a experienței acumulate la Miss Model of the World 2015, în China, sau Miss 7 Continents 2018, din Turcia, ca să notăm doar două dintre evenimentele majore la care a fost prezentă Lavinia Ichim.