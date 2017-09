Furt la pompă? Un arădean a fost taxat cu 42 litri de benzină, dar are rezervor de 34

Un şofer arădean ridică suspiciuni privind funcţionarea corectă a pompelor de la unele benzinării. Bărbatul ne-a relatat cum la una dintre staţiile de carburanţi din centrul oraşului, situată la Podgoria, contorul pompei a arătat că a livrat cu aproape opt litri mai multă benzină decât capacitatea rezervorului maşinii.

Întâmplarea a avut loc luni dimineaţă, când arădeanul şi-a făcut plinul la un VW Lupo, care are un rezervor cu capacitatea de 34 de litri. Bărbatul spune că de regulă îi intră în rezervor 32-33 de litri, iar în susţinera afirmaţiei ne-a prezentat bonurile din ultimele luni pe care le-a păstrat la firmă. Numai că de această dată pompa a arătat că a livrat… aproape 42 de litri! Ar fi plătit astfel cu aproximativ 37 de lei în plus.

„Pompa nu se mai oprea”

Arădeanul spune că mereu face plinul la maşină când ajunge la benzinărie, dar niciodată nu s-a întâmplat ca pompa să afişeze mai mult de 34 de litri. „Când am trecut de 34 de litri, capacitatea rezervorului, m-am îngrijorat. Apoi m-am gândit că poate mai există o rezervă de câţiva litri a rezervorului, dar când am văzut că pompa nu se mai opreşte, m-am şocat. Conform contorului, intraseră 41,83 litri într-un rezervor mult mai mic. Eu am oprit alimentarea la 200 de lei, că am suspectat că ceva nu e în regulă, aşa că nu pot spune cât ar mai fi intrat în rezervor… Am bonurile de până acum, vă arăt că în 10 august au intrat 32,3 litri, în 24 august am avut 32,2, iar cel mai mult a fost cantitatea de 34 de litri”, ne-a relatat şoferul.

Test pe banii clientului

Bărbatul i-a cerut explicaţii şefului staţiei, însă acesta i-a dat asigurări că pompa funcţionează corect: „Mi-a spus că verificarea pompei a avut loc chiar sâmbătă şi că funcţionează corect. Aş fi vrut să îmi facă un test pe loc, dar a spus că are nevoie de aprobare de la Bucureşti şi că trebuie să suport eu costurile verificării, dacă aceasta ieşea corect. N-am avut nervi şi nici timp pentru ceartă…”

Contactat de Jurnal Arădean şi Aradon, managerul regional al furnizorului, Traian Stănculea, care deşi este plecat din ţară în concediu, a transmis staţiei de la Podgoria că aprobă verificarea calibrării pompei, inclusiv cu presa de faţă. Ulterior, în timp ce ne deplasam la faţa locului, ni s-a transmis că prezenţa noastră la testare trebuie aprobată totuşi de Biroul de presă al companiei, dar că şoferul care reclamă neregulile este aşteptat singur la benzinărie pentru a depune o sesizare însoţită de o copie a bonului de casă.

Fără suspiciuni

Reprezentanţii benzinăriei ne-au confirmat că au verificat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din benzinărie şi că nu au fost probleme la alimentare, respectiv nu există suspiciunea că şoferul a trişat, punând eventual benzină şi în alt recipient.