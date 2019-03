“Furtul secolului” s-a transformat în înțelegerea secolului

ARAD. Nu prea a mai rămas mare lucru de „furtul secolului”, comis anul trecut, în septembrie, când s-a reușit furtul a 414 tone de cupru de la firma omului de afaceri Dieter Kaas. După aproximativ două luni au fost prinși și hoții: trei indivizi. Cuprul a fost recuperat la scurt timp după ce a fost sustras, Poliția întâmpinând însă probleme serioase în identificarea și prinderea hoților. Totuși, s-a reușit într-un final. Cei trei indivizi au fost puși sub acuzare pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, uz de fals, instigare la uz de fals, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, instigare la conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, tractarea unei remorci cu număr fals de înmatriculare, instigare la tractarea unei remorci cu număr fals de înmatriculare, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere, de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte autovehiculul respective.

Cei suspectați de comiterea furtului au fost arestați preventiv, urmând să fie aduși la judecată. Doar că atunci când au fost prezentanți în fața tribunalului, în 4 martie, aceștia au arătat o înțelegere semnată de cel de la care au furat cuprul în valoare de două milioane de euro. Ce înseamnă acest lucru?

Înseamnă că celor trei le-a fost revocată măsura arestării, având în vedere că a intervenit împăcarea și se va pronunța o soluție de încetare a procesului penal vizavi de infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, însă pentru celelalte infracțiuni procesul va continua. Împăcarea dintre părți a vizat, cel mai probabil, și acoperirea prejudiciului produs în urma furtului, câteva role de cupru fiind deteriorate. Este vorba despre suma de 350.996 lei. Din informațiile pe care le deținem, cele 414 tone de cupru furate nu erau asigurate. În urmă cu aproximativ două săptămâni, Dieter Kaas a acordat un material în exclusivitate pentru Jurnal arădean și aradon în care, în mod repetat, a arătat cu degetul și a acuzat „mafia” din Arad, spunând că i s-a propus să transporte țigări de contrabandă și droguri prin intermediul firmei lui de la Curtici, a spus nume, precizând vehement că o înțelegere în ceea ce privește cazul cuprului, în acel moment, era exclusă. Înţelegerea a venit însă.

Scurt istoric

Omul de afaceri austriac a părăsit România anul trecut, în mod ilegal, după ce a fost pus sub acuzare de procurorii DIICOT Arad într-un dosar care viza infracțiuni de pornografie infantilă și act sexual cu un minor. Kaas se afla sub măsura controlului judiciar când a fugit din țară. Dosarul lui Dieter Kass se află, deocamdată, pe rolul Tribunalului Arad, fără să aibă vreo finalitate în acest moment. Dosarul nu este public, cauza fiind scoasă și de pe portalul online al Tribunalului Arad pentru protejarea părților vătămate.

În prezent, omul de afaceri austriac se află la Viena. Nu deținem date conform cărora pe numele cetățeanului austriac să se fi întocmit şi un dosar de cercetare penală pentru plecarea sa din țară în timp ce se afla sub control judiciar în dosarul privind faptele de pornografie infantilă și act sexual cu un minor.