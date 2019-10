Gala excelenței în afaceri: Topul firmelor arădene!

ARAD. Excelența în afaceri a fost premiată și în acest an de către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad. Topul Firmelor a ajuns la cea de a XXVI – a ediție și a reunit crema economiei arădene. La Expo Arad Internațional, reprezentanții celor mai importante companii din Arad au fost recompensate cu diplome, medalii și distincții de excelență, totul venind ca o recunoaștere a performanțelor avute în anul financiar 2018. La eveniment au fost prezenți și reprezentanții administrației locale – primarul Călin Bibarț, vicepreședintele Consiliului Județean Arad – Sergiu Bîlcea, care au vorbit despre importanța firmelor în dezvoltarea economică a Aradului și de aportul adus de acestea bugetului.

„Mă bucur că am fost din nou împreună la cel mai important eveniment al mediului de afaceri arădean, un eveniment pe care ni-l dorim de la an la an o surpriză, un moment în care fiecare reprezentant al mediului de afaceri să se regăsească în atmosfera pe care ne-o dorim cât mai plăcută, în care să putem evidenția, aprecia și susține activitatea pe care o desfășoară fiecare agent economic în cadrul județului Arad. Este un eveniment de excepție pe care ni-l dorim să fie unul de referință. Clasamentul este realizat pe baza unor indicatori care vizează cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, eficiența utilizării resurselor naturale și capitalul angajat. Camera de Comerț este singura instituție abilitată să facă acest clasament, el se realizează la nivel central. Este o analiză centralizată care ulterior este transmisă la nivelul fiecărei Camere de Comerț și unde fiecare agent economic are posibilitatea să afle date de referință comparativ cu alte companii de profil, din județ și din țară. Din totalul celor 28.857 de societăți comerciale înregistrate la Registrul Comerțului din Arad, în acest an primele 10 locuri sunt ocupate de 2.425 de operatori economici. Avem rezultate de excepție la nivelul județului Arad. Suntem pe locul 5 la nivelul activității economice, raportate la activitatea națională”, a punctat președintele CCIA Arad, arh. Gheorghe Seculici.

Radiografia economiei

Din cele 2.425 de firme care au o cifră de afaceri totală de 26 miliarde lei și un număr de angajați de 60.660. Din totalul acestor companii clasate în Top, 7 sunt întreprinderi foarte mari, cu o cifră de afaceri de 6,2 miliarde lei, 34 sunt întreprinderi mari cu o cifră de afaceri de 8,25 miliarde lei, 148 sunt întreprinderi mijlocii cu 5,21 miliarde lei, 639 sunt întreprinderi mici și 1.597 sunt microîntreprinderi.

„Avem un mediu de afaceri important și puternic și cu o administrație care a susținut în permanență mediul de afaceri”, a concluzionat arh. Seculici.