Gardul minune din Arad: înverzește în două ore, iar fructele se coc în două minute

Uimiți de această inițiativă, alți arădeni au început să ironizeze gestul și chiar i-au atașat gardului vopsit frunze și fructe, pentru ca totul să pară cât mai real. Prinși la mijloc, reprezentanții primăriei nu sunt, însă, prea încântați, așa că au promis că în toamnă vor interveni.

Mai bine verde decât uscat

Pensionarul care a vopsit gardul viu în verde, pentru că acesta era uscat, susține că a recurs la acest gest neobișnuit pentru că înlocuirea lui era prea costisitoare. Așa, vopseaua a costat doar 50 de lei, în loc de câteva sute de lei, care ar fi fost prețul pentru plantarea unui gard nou. „Uitați, așa a fost… să nu mai fie așa uscat ne-am gândit să îi dau o culoare verde, ca să apară cum se cade. E marca înregistrată, doar în Arad. Deja are un an de când e vopsit, e tot verde și iarna, și vara. Vecinii au zis că e foarte bine! Arată mai bine verde, decât uscat, normal”, a declarat S. Teodorescu Vasile, ingeniosul pensionar.

Ironii cu fructe de plastic

Povestea gardului viu uscat, care a fost vopsit cu bidineaua de locatari pentru a nu mai arăta gri și deprimant, a ajuns și în mediul on-line. Majoritatea au văzut grădina ca fiind kitschosă, iar alții au și condamnat inițiativa prin ironii, atașându-i fructe din plastic sau frunze. „E vopsea, am crezut ca e mastic cicatrizant, dar nu, categoric e vopsea. Ați mai văzut pe undeva așa ceva? În bazarurile chinezești, sincer, doar acolo, în altă parte nu Dar e frumos, e verde, pare viu, ca multe alte chestii fake din orașul asta”, a declarat un trecător. „Pară avem, citrice și banane, de asemenea. Ce să fac, am văzut că noi am concurat la titlul de capitală a kitschului și îmi aduc și eu contribuția de bun cetățean. Am adus niște fructe de plastic pentru copăceii aștia morți. Mi se pare kitschos”, a completat un alt trecător. Un alt arădean spune ironic că „este vorba de un gard minune, care înverzește în două ore și fructele se coc în două minute! Sunt bune, coapte, frumoase, mari și fără pesticide! Recomand! Vopsiți-vă gardul!”.

A solicitat ajutorul Palatului Administrativ

Locatarul care a vopsit gardul susține că a solicitat ajutor de la Primărie fiind direcționat către cei de la Gospodărirea Comunală, care l-au sprijinit doar cu o recomandare nefericită. „Am sesizat Primăria. Ne-a îndreptat spre Gospodărirea Comunală, au fost la fața locului, ne-au recomandat să facem tratament pe banii noștri. După trei luni de zile a fost mai rău, s-a uscat complet și atunci, după șase luni l-am vopsit verde ca să aibă o nuanță. Nu am avut bani să schimbăm, fiindcă un fir de gard viu costă 5 lei, iar aici vorbim de aproximativ 60 de metri”, își explică gestul pensionarul.

Premiul III pentru gospodărirea grădinii

Interesant este că gardul uscat este verde și iarna. De un an de zile de când a fost vopsit acesta și-a păstrat aceeași nuanță. Acum, cei de la Primărie spun că îi vor da pensionarului o mână de ajutor, mai ales că omul a luat și premiul III, pe municipiu, pentru implicarea asociației de locatari în gospodărirea grădinii blocului. „Apreciem inițiativa cetățeanului de pe strada Albac, recunoaștem că nu a fost, poate, cea mai inspirată soluție, dar tocmai de aceea Primăria Municipiului Arad intenționează ca în toamna acestui an să introducă zona respectivă într-un program de reamenajare a spațiului verde și implicit se va replanta și gardul viu”, a declarat Ralu Cotrău, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Arad.

Grădina cu gard vopsit este situată în fața unui bloc din zona centrală a orașului, în vecinătatea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad.