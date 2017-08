Ghiorocul, în sărbătoare pe 2 și 3 septembrie

Sâmbătă și duminică, doi și trei septembrie, la Ghioroc se vor sărbători zilele comunei și Sărbătoarea Vinului în Podgoria Miniș-Măderat-Ghioroc, ediția a IX-a.

În prima zi a evenimentelor, pe stadionul Școlii Generale din Ghioroc vor susține recitaluri în cadrul unui concert Maria Solomie, Mădălina Boroneanț, Melisa, Alessia, Deepcentral, Corina și trupa Vunk. Concertul va începe la ora 19:00, iar la finalul recitalului trupei Vunk va fi un foc de artificii.

Duminică, 3 septembrie, la ora 15:20, va avea loc deschiderea ediției a IX-a a Sărbătorii Vinului în Podgoria Miniș-Măderat-Ghioroc, cu prilejul căreia recolta de struguri va fi sfințită. Tot atunci se vor acorda și diplome de aur cuplurilor din Ghioroc ce împlinesc anul acesta 50 de ani de la căsătorie.

Programul va fi completat de momente artistice oferite de ansamblurile de dansuri „Șiriana” din Șiria (coordonator Viorel Popa), „Păstrătorii Tradiției” din Covăsânț (coordonator Rațiu Marian) și „Podgorenii” din Păuliș (coordonator Rasca Radu).

De la ora 16:40 va avea loc o demonstrație de judo a Clubului Sportiv Podgoria Ghioroc, iar de la ora 17 va începe un concert susținut de Formația Gabriel Stoica, ce îi are ca soliști pe Gabriel Stoica și Loredana Stoica.

Ansamblul de dansuri „Cununița” din Sântana va urca și el pe scenă cu soliștii vocali Mara Mihalca, Florin Oprițescu și Gabi Bîrsăuan, sub conducerea muzicală a lui Mircea Stanciu și coordonarea lui Ioan și Elizei Dărău. Acestora le vor urma solistele Dariana Stoica și Paula Morar, dar și Ansamblul de dansuri „Junii Podgoreni” din Ghioroc, cu interpreții Bianca Tomoioagă, Laurențiu Ranca și Călin Timiș, sub îndrumarea instructoruluii Ioan Dărău.

Începând cu ora 19:45 vor susține recitaluri Stana Stepănescu, Aureș Tămaș și Andreea Bălan, iar sărbătoarea se va încheia după ora 23:00 cu un foc de artificii.

Organizatori ai evenimentului sunt Primăria Comunei Ghioroc, Consiliul Local Ghioroc, Centrul Cultural Județean Arad și Consiliul Județean Arad.