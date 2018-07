Iată cele 3 mari categorii de semințe de cannabis și diferențele dintre acestea!

Datorita acestei diversitati genetice obtinute pana in prezent, fiecare soi de planta are caracteristici aparte, incepand cu forma si miros si terminand cu varietatea, concentratia si efectele canabinoizilor continuti asupra organismului uman. Indiferent de soi, insa, putem gasi mai multe tipuri de seminte cannabis ce difera prin modificarile genetice la care au fost supuse:

1. Seminte de cannabis standard. Fara prea multe modificari aduse geneticii plantelor de la care au fost preluate aceste seminte de cannabis, ele se incadreaza, de obicei, in cele mai mici valori de pret. Pentru a putea inflori, insa, acestea necesita o ingrijire specifica si o alternanta anume a ciclului lumina-intuneric. Specialistii din domeniul botanic sustin ca, in cazul semintelor de cannabis comune, este imposibil de anticipat sexul plantei inainte de inflorire. Astfel, sansele sunt de aproximativ 50% ca o planta sa aiba sex masculin, aceeasi pondere avand si plantele de sex feminin. In cazul in care ingrijirea are loc in conditii adecvate, aceste sanse cresc in favoarea dezvoltarii plantelor de sex feminin.

2. Seminte de cannabis feminizate. Acest tip de seminte de cannabis este la mare cautare printre colectionari si pasionatii de botanica fiindca pot produce plante de sex feminin intr-un procent de aproximativ 95% din cazuri. Astfel, modificarile genetice sistematice au reusit sa excluda aproape total din ecuatie plantele masculine sau hermafrodite. Aceste seminte de cannabis feminizate sunt obtinute prin incrucisarea a doua plante cu profil genetic feminin.

3. Seminte de cannabis autoflowering. Printre cele mai interesante si complexe profiluri genetice, semintele de cannabis autoflowering au fost dezvoltate folosind soiul Cannabis Ruderalis provenit din partea de sud a Siberiei. Acest tip de seminte nu necesita un ciclu de lumina-intuneric pentru a inflori, dezvoltarea lor fiind posibila chiar si in conditii extreme. Marele avantaj al acestor seminte de cannabis autoflowering este ca pot fi plantate oriunde si infloresc rapid, in decurs de numai 3-10 saptamani.

Avantajul major pentru care acestea sunt cunoscute este faptul ca au un bogat continut de canabidiol (CBD), compus chimic cu efecte benefice asupra organismului uman. Produsele obtinute din extractul de canabidiol (ulei CBD, ceaiuri si cosmetice) sunt folosite ca suplimente alimentare in ameliorarea multor afectiuni de sanatate, cum ar fi durerile cronice, tulburarile psihice, problemele de somn sau anxietatea.

Cercetatorii din domeniul botanicii au incrucisat seminte de cannabis autoflowering cu soiurile de canepa Indica si Sativa pentru a obtine o potenta mai mare si un continut de canabinoizi mai ridicat. Aceasta altoire a oferit o planta usor de cultivat si cu un continut foarte mare de CBD. Avand o concentratie scazuta de THC (tetrahidrocannabinol) si cantitati mari de CBD, acest tip de seminte de cannabis pot fi folosite inclusiv la obtinerea uleiului CBD, renumit deja pentru efectele benefice pe care le are asupra organismului.

Statutul legal al semintelor de cannabis in Romania

Semintele de cannabis se pot comercializa in tara noastra numai ca suvenir pentru colectionari sau pasionatii din domeniul botanic, cultivatul si fumatul cannabisului fiind activitati interzise de lege si pedepsite conform articolului 143/2000.

Calitatea semintelor de cannabis

Din pacate, profilul genetic al semintelor de cannabis este imposibil de cunoscut doar uitandu-te la ele, asadar gasirea celei mai bune calitati este un proces dificil. Fiindca singurele informatii pe care te poti baza in alegere sunt cele oferite de producator, indicat este sa achizitionezi seminte de cannabis numai de la magazine autorizate. In acest sens, Legalizeit.ro ofera o selectie genetica de seminte de cannabis premiate in concursuri internationale, provenite de la producatori consacrati si cu o vasta experienta in domeniu.

Acest articol are scop pur informativ. Nu incurajam, sustinem ori promovam in niciun fel consumul sau traficul de substante ilegale!