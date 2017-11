ICRELE – un delicates in alimentatie si un remediu naturist impotriva cancerului, depresiei si imbatranirii pielii!

Icrele sunt foarte sarace in tesuturi, ceea ce le face sa fie extrem de usor de digerat. In plus, prin continutul lor ridicat de nutrienti valorosi, sunt benefice organismului uman.

Contin o multime de vitamine (D, B12, retinol, acid ascorbic, niacina si riboflavina), dar si minerale precum zinc, fosfor si potasiu.

Consumul de icre devenit obicei alimentar, datorita continutului de substante nutritive, poate proteja organismul uman de multiple afectiuni cum ar fi:

– afectiuni ale inimii (atac de cord, ritm cardiac anormal, coagularea sangelui) – beneficiile se datoreaza scaderii nivelului trigliceridelor din sange;

– Alzheimer – acizii grasi polinesaturati gasiti in peste previn deteriorarea celulelor nervoase in timp si presiunea mare a sangelui, in plus, ajutand in privinta puterii de concentrare;

– cancer – diferite studii de specialitate au demonstrat ca cei care nu consuma peste se expun la un risc de pana la trei ori mai mare de a face cancer de prostata in comparatie cu cei care mananca in cantitati mari sau moderate;

– depresie – se poate diminua efectele acesteia prin consumul de peste, fiindca acizii grasi omega 3 cresc nivelul serotoninei de la nivelul creierului;

– artrita – uleiurile din peste reduc inflamatiile din organism cum ar fi artrita reumatoida;

– imbatranirea pielii – o dieta bazata pe consumul de peste poate diminua neplacerea provocata de aparitia ridurilor, intarziind procesul aparitiei lor.

Negre, rosii, portocalii sau albe: icrele au fost considerate dintotdeauna delicatese! Iar daca le preparam in casa, dupa retete sanatoase, icrele sint benefice in aproape orice dieta. Evident, trebuie consumate cu masura.

Ceea ce caracterizeaza toate icrele, benefic: au o cantitate mare de omega 3, acizi grasi polinesaturati, care, se stie, sunt pentru protectie impotriva diabetului, obezitatii, aterosclerozei si pentru dislipidemii.

Valoarea icrelor este stabilita in functie de culorile lor: negru, rosu, alb. Primele, si cele mai valoroase, sunt icrele de sturion. Cele de morun trebuie sa se vada bob cu bob, distinct, au o nuanta ceva mai deschisa. Iar cele de nisetru sau de cega sunt mai micute si mai inchise la culoare. Pe scurt, caviarul este, de departe, cel mai fin sortiment.