Impact frontal lângă Patinoarul Arad

Totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă. Autoturismul Renault, condus de un tânăr – singur în autoturism, venea dinspre Subcetate, înspre centru. În cel de-al doilea autoturism, marca Hyundai, condus de o șoferiță, se mai aflau două persoane de sex feminin. Din cele relatate de martorii prezenți la locul impactului, șoferul din Renault a pierdut controlul volanului la ieșirea din curbă, a intrat pe contrasens lovind din plin autoturismul condus de șoferiță. Impactul a fost unul destul de violent, ambele mașini având partea din față a maşinii avariată puternic.

La locul incidentului au ajuns un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Arad, un echipaj SMURD – ISU, un echipaj al Poliției Rutiere – IPJ și un echipaj al Poliției Locale Arad. Din fericire, în urma impactului nimeni nu a fost grav rănit.

Mașina a derapat

„Mi-a derapat mașina, a început să facă balans. Am încercat să o redresez și aproape că am reușit, dar nu a fost să fie așa și am intrat pe contrasens”, a declarat șoferul din Renault. Dacă a avut sau nu viteză, tânărul care se pare că a provocat accidentul după ce a ieșit din curbă, sau dacă se face vinovat ori nu de producerea acestuia, cu siguranță ne vor spune polițiștii prezenți la locul impactului care au măsurat, au notat și au efectuat testul cu aparatul etilotest.