Încă doua noutăţi în alb-roşu!

După fundaşul Mădălin Ciucă (35 ani), un alt fotbalist de aceeaşi vârstă vine să întărească gruparea fanion a Aradului. Este vorba despre fostul mijlocaş al FC Braşov, Ştefan Grigorie (35 ani), care vine la Arad „la pachet” cu portarul Bogdan Caucă (21 ani). Ambii au semnat angajamente cu UTA, conform site-ului clubului.

Jucător de naţională

Ștefan Grigorie vine cu un plus mare de experiență acumulată în cele 368 meciuri strânse pe prima scenă a fotbalului românesc. Junior la Universitatea Craiova, mijlocașul s-a afirmat și în tricoul primei echipe din Bănie (1998-2002), apoi a trecut la Dinamo București (2002-2006). După un an la Poli Timișoara, a devenit unul dintre oamenii reprezentativi ai Rapidului (2007-2013). O jumătate de sezon a trăit-o în Cipru, la Apollon Limassol, iar în 2014 și 2015 a jucat la FC Brașov. A urmat un campionat la Chiajna, un altul la Iași, pentru ca ultimul campionat să redevină jucătorul Brașovului. În palmaresul său figurează un titlu, trei Cupe ale României și o Supercupă, toate cu Dinamo, plus o Supercupă cu Rapidul. Are 38 meciuri în cupele europene și două selecții în națională.

„Sunt onorat că am semnat cu UTA, o echipă de tradiție. Îmi doresc să promovăm, cu acest gând am venit, ar fi frumos să reușim, există o emulație în jurul acestei echipe și e clar că suporterii își doresc acest lucru. Alături de ei putem reuși această performanță, cred că merită din plin ca echipa să joace în Liga I, mai ales prin prestația lor din tribună”, a punctat Ștefan Grigorie.

Portar de viitor

Bogdan Caucă măsoară 1,84m şi a făcut junioratul la FC Brașov și, după un rodaj la FC Zagon (Liga III), a fost cooptat în prima echipă a galben-negrilor, acum patru ani.

„Mă bucur că am venit la Arad, UTA e o echipă mare, de tradiție, am făcut un pas în față, important pentru cariera mea. E păcat să pierzi două baraje la rând, sper, cum speră tot Aradul, să promovăm”, a mărturisit Bogdan Caucă.