Interviu cu David Achim – Fondator & CEO al Conferintei Digital Days – cea mai importanta conferinta de digital marketing din Transilvania

Scopul conferintei este de a aduce impreuna, in primul rand, specialisti in marketing digital si entuziasti sau profesionisti din acest domeniu, pentru a impartasi cele mai bune idei, practici, inovatii si strategii, menite sa le ofere progres si dezvoltare in diversele domenii de activitate in care acestia opereaza.

David Achim este fondator si CEO al Brandup Media, agentia de marketing care sta in spatele organizarii conferintei Digital Days, este pasionat de tehnologie, branding, social media marketing si content marketing, punand accentul pe dezvoltarea strategiilor de marketing creative si eficiente. Crede ca masura finala a succesului, este “modul in care i-am ajutat pe cei din jurul nostru sa creasca si sa-si maximizeze potentialul!”

Care a fost prima tangenta cu domeniul marketing-ului?

Prima tangenta cu domeniul marketing-ului, l-am avut in anul 1 de facultate, cand in timpul unui program de internship la o companie locala, am incercat sa le creez un plan de marketing bazat pe analiza de piata, facuta, sa spunem asa, “la firul ierbii”. A fost primul moment in care am gustat din ce inseamna marketingul. A fost o experienta foarte interesanta, mai ales ca inca nu studiasem in facultate metodologiile pe care le-am folosit. Totul a fost realizat pornind de la nevoia si obiectivele companiei.

Care este povestea din spatele agentiei Brandup Media? Cum ai ajuns sa deschizi agentia?

Dupa o perioada de 2 ani si jumatate, in care am lucrat pentru o companie din Cluj-Napoca, mai intai ca si social media marketer, iar ulterior ca si director de marketing, am decis sa deschid agentia, alaturi de cativa prieteni, cu care impartaseam aceasta pasiune pentru marketing. Idea deschiderii agentiei a venit natural, as putea spune, dar in acelasi timp, am stat sa analizez mai multe optiuni. Mi-am dorit insa, sa pot sa imi folosesc experienta si creativitatea cat mai liber posibil, pentru a crea mai departe valoare pentru viitori clienti. Nu a fost totul asa “ca la carte” sau usor, dat am invatat foarte multe in ultimii aproape 3 ani, am si pierdut, dar am reusit sa ramanem intr-o industrie ciudata, i-as spune eu, cel putin in Romania.

De ce ai ales Oradea si nu ai ramas in Cluj?

Da, o intrebare buna, si cu siguranta pare o alegere ciudata. Raspunsul simplu este: sunt din zona Bihor-ului (Alesd) si m-am casatorit chiar in toamna respectiva, iar sotia este tot din Bihor. Dincolo de acest aspect, chiar iubim Oradea, ne mandrim cu Oradea, este un oras mult mai linistit si cu o calitate a vietii mai ridicata, si, de asemenea, am avut mai multe oportunitati de business si networking pe care le-am putut fructifica la inceput. Printre acestea se numara si spatiul de coworking foarte accesibil al celor de la Oradea Tech Hub

De unde a pornit idea conferintei Digital Days?

Ca si toate ideile bune: la un pranz 🙂 In primavara anului 2017, impreuna cu Elena Badea (Managing Partner Valoria), partenerii nostri in acest proiect, am sesizat aceasta oportunitate, a unei conferinte, care sa stranga comunitatea omenilor de marketing, sa ne ajute sa crestem impreuna, si, de asemenea, sa fie un catalizator de educare a oamenilor de business in ale marketingului, in mod special digital.

Ce pregateste editia a 3-a a conferintei Digital Days diferit, fata de primele 2 editii?

Asa cum ne propunem de la an la an, ne dorim sa ridicam nivelul calitativ al conferintei din toate punctele de vedere: experienta oferita, valoarea speakerilor si continutul conferintei, parteneri tot mai importanti, care ni se alatura in acest proiect, si o prezenta tot mai extinsa in zona Transilvaniei, cel putin de Nord-Vest.

Pe langa toate acestea, este si prima editie in care intrarea se face pe baza de bilet, deoarece in primul rand, ne dorim sa comunicam si prin acest aspect, valoarea pe care vrem sa o oferim clientilor nostri. De asemenea, ne ajuta sa ne optimizam costurile, pentru ca la urmatoarele editii, sa putem creste calitatea evenimentului, si in mod special, a speakerilor pe care ii invitam, care implica costuri considerabile.

Care este programul conferintei din acest an?

Conferinta va avea loc pe data de 25 octombrie, incepand cu ora 9:00 la Opera Events, si va cuprinde 4 sesiuni care se vor intinde pana in jurul orei 18:00. La editia Digital Days din acest an, avem 10 speakeri de top, cunoscuti la nivel national, premii, momente interactive si de networking, precum si alte surprize.

De asemenea, a 2-a zi, pe 26 octombrie, impreuna cu Alexandru Negrea (unul din cei mai importanti traineri de social media marketing din Romania) si Elena Badea, am pregatit 2 workshop-uri, prin care ne propunem sa intram in detaliu in ceea ce inseamna Strategii de Social Media Marketing si Planificarea de Marketing. Sunt 2 workshop-uri cu o calitate extraordinara, atat din punct de vedere al speakerilor, cat si a continutului, si care cu siguranta vor optimiza modul de a face marketing al celor care vor participa.

Informatiile complete despre aceste 2 workshop-uri se gasesc pe website-ul conferintei: https://digitaldays.ro/dd2019/#workshops-section

In final, ce va propuneti pentru anii viitori in cadrul conferintei Digital Days?

In primul rand, ne dorim sa educam piata din jurul nostru in acest sector. Nu excludem abordarea unor track-uri si subiecte adiacente in urmatoarele evenimente, pentru a completa nevoile care le observam in randul participantilor. Ne dorim insa, sa putem creste impactul conferintei in aceasta zona, si treptat, sa atragem specialisti si pasionati ai acestui domeniu din intreaga regiune.

Va asteptam alaturi de noi!