INTERVIU JA. Adrian Butunoi, consilier judeţean PSD: „Funcţiile sunt trecătoare, rămân realizările”

Adrian Butunoi. Mulţi dintre arădeni mă cunosc de pe vremea în care am făcut fotbal de performanţă la UTA şi, ulterior, din arbitrajul arădean. Acum, de şase ani de zile, am decis să mă implic în politică. Totul, după ce salariile şi pensiile au fost tăiate, iar şcolile şi spitalele au fost închise de către fosta Guvernare PDL, actualul PNL. Atunci am simţit că este nevoie de implicarea tinerilor veniţi cu altă mentalitate şi alte aspiraţii. Am fost consilier local în Consiliul Local Şeitin pe listele PSD şi am încercat să răsplătesc încrederea acordată de către alegători şi să îi reprezint cu onoare, fără a plana în jurul meu interese de grup, ci doar interesul cetăţeanului. Am depus, cu ceilalţi consilieri locali PSD Şeitin, un proiect de hotărâre prin care să renunţăm la indemnizaţii, iar banii să fie folosiţi pentru priorităţile comunei noastre: drumuri, grădiniţă, şcoală şi cazuri sociale grave. Din păcate, acest proiect nu a trecut la vot, consilierii PNL, care au fost majoritari, respingând propunerea noastră. În timpul celui de al doilea mandat de consilier local, am fost validat ca şi consilier judeţean, fiind ales pe listele PSD. Totuşi, au existat şi câteva repere pe perioada mandatelor de consilier local. Guvernul, prin PNDL, a finanţat două proiecte la Şeitin: extinderea reţelei de apă şi construirea unei şcoli noi. Din păcate, datorită administraţiei PNL Şeitin, s-a pierdut un proiect european de un milion de euro care viza asfaltarea străzilor din comună. Din păcate, proiectul nu a fost întocmit cum trebuie şi punctajul obţinut nu a fost necesar pentru accesarea banilor.

2. Cum apreciaţi activitatea Consiliului Judeţean Arad şi ce v-aţi propus să realizaţi pe parcursul acestui mandat?

Adrian Butunoi. Mă simt onorat că am ajuns în această postură. Totodată, această funcţie implică responsabilitate şi mă obligă să reprezint interesele arădenilor. Noi, toţi oamenii din politică, trebuie să înţelegem, din punctul meu de vedere, că politica se realizează cu oameni, prin oameni şi pentru oameni. Funcţiile sunt trecătoare, rămân doar realizările. Este nevoie de mai mult dialog politic, dar şi social, pentru a putea realiza o convergenţă politică în înfăptuirea obiectivelor pe care ni le-am propus. În acest mandat am formulat şi depus, alături de colegii din PSD, un amendament la buget pentru reamenajarea şi reabilitarea DJ 709 D, care face legătura între DN 7-Semlac-Şeitin-Nădlac. Amendamentul a fost respins de majoritatea PNL, acest proiect fiind considerat neprioritar. Am militat pentru alocarea de fonduri la Spitalul Judeţean Arad, am încercat să promovăm achiziţia de autobuze şi microbuze noi, dar, din nou, consilierii PNL nu au fost de acord, preferând achiziţionarea de autobuze second-hand, chiar dacă parcul auto al Companiei de Transport Public este foarte îmbătrânit. Din postura de consilier judeţean, am participat la Gala Persoanelor cu Dizabilităţi, la Gala Sănătăţii, şi am militat pentru o corectă percepţie şi integrare a persoanelor cu nevoi speciale. În ceea ce priveşte respectul pentru pacient şi actul medical, am militat pentru îmbunătăţirea acestora. Pe această cale, salut măsurile luate de Guvern, respectiv creşterile salariale din sectorul sănătăţii şi al educaţiei.

3. Vorbind despre realitatea cotidiană, ce vă nemulţumeşte în judeţul nostru?

Adrian Butunoi. Unul dintre lucrurile care mă mâhneşte este acela că judeţul Arad, deşi este poarta coridorului IV Paneuropean, a rămas în urma judeţelor Timiş sau Bihor, deşi am avut excedent bugetar atât la Primăria Arad, cât şi la Consiliul Judeţean. Lipsa unui aeroport, care creează automat dezvoltare economică şi oportunităţi de faceri ne clasează în coada listei de priorităţi a oamenilor de afaceri care ar putea investi în judeţul nostru. Dar cea mai mare durere, din punctul meu de vedere, ca fost sportiv de performanţă, este distrugerea unei embleme naţionale fotbalistice şi a istoriei fotbalului românesc. De exemplu, stadionul Astra, unde s-a jucat primul meci oficial de fotbal din România. Stadionul UTA, la fel. Altă dată, o emblemă a judeţului, recunoscută pe plan naţional şi internaţional, astăzi fără soluţie şi mediu pentru performanţă, „Bătrâna Doamnă” este mutată ca un pion pe diferite stadioane din judeţ. O altă nemulţumire a mea se referă la starea deplorabilă a drumurilor judeţene. Mulţi cetăţeni sunt nevoiţi să suporte lipsa de respect pe care le-o oferă conducerea CJA, deşi oamenii îşi plătesc taxele şi impozitele. Mai ales că, mă repet, a existat excedent bugetar care putea fi folosit la modernizarea drumurilor. În încheiere, vreau să îi asigur pe arădeni că mă voi implica în dezvoltarea judeţului pe toate palierele: infrastructură, sănătate, educaţie, cultură, sport şi toate celelalte domenii care sunt de interes judeţean.

