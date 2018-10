Inundații devastatoare în Mallorca

Un val uriaş de apă murdară a inundat oraşul Sant Llorenç des Cardassar, situat în estul insulei, după ce un râu a ieşit din matcă în urma unei ploi torenţiale. Autovehiculele au fost luate de ape, unele având farurile aprinse, pe măsură ce apa străbătea străzile înguste.

Armata spaniolă a detaşat mai mult de o sută de agenţi de intervenţie împreună cu câini de luptă.

Trei elicoptere şi o aeronavă militară au fost trimise în zonă pentru a ajuta la eforturile de căutare şi salvare. Printre victime se numără şi un cuplu britanic care se afla într-un taxi în momentul în care a fost luat de ape, scrie cotidianul spaniol El Pais. Şoferul taxiului este dat şi el dispărut, adaugă publicaţia. Sursa: Mediafax