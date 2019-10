Invazie de buburuze în Lipova

LIPOVA. Căldura din ultima perioadă a dus la nu fenomen pe cât de banal, pe atât de neplăcut. Miliarde de mămăruţe, cunoscute în popor drept buburuze, au invadat oraşul Lipova. Oamenii au ajuns la capătul răbdărilor, magazinele bat recorduri la vânzarea spray-urilor de ucis gâze, iar casele s-au umplut cu gongi roşii. Chiar dacă sunt delicate, de obicei, şi sunt unele dintre fiinţele care anunţă sosirea anotimpurilor calde, de această dată, la Lipova, gâzele par că au înnebunit. Şi, în fapt, cam asta s-a şi întâmplat. Ne explică biologul Gabriel Herlo: „Din cauza schimbărilor climatice, a temperaturilor foarte ridicate din ultima perioadă, a schimbărilor bruşte de temperaturi, această specie s-a înmulţit necontrolat. Este vorba despre o specie invazivă din Asia. Temperaturile ridicate din ultimele zile le-au făcut să se grupeze şi să zboare în aglomerări masive. Ele s-au pregătit de iernare, dar căldura le-a schimbat ciclul logic şi le-a păcălit, făcându-le să creadă că este un nou sezon cald”.

Un chin

Oamenii care au de a face cu aceste gâze au ajuns la disperare. „În fiecare an avem problema asta. În luna octombrie, uneori şi în noiembrie, ne invadează buburuzele. Şi stau până când vine frigul. E foarte dificil, nu pot să merg nici la toaleta din curte, la animale, nicăieri”, spune un locuitor al oraşului de pe Valea Mureşului. O localnică din Lipova spune că „de vreo şapte ani avem aceeaşi problemă. Buburuzele ne înţeapă, miroase urât. Intră în casă pe toate găurile pe care le găsesc, pe sub uşă, pe lângă uşă. Şi anul trecut s-a stropit împotriva lor, dar degeaba. Nu avem cum să ne ferim. Nu se sperie, se pun pe noi. Acuma fac curăţenie în casă, acum e la loc, mizerie. E o perioadă, în octombrie, când se întâmplă aşa. Am dat cu soluţii, cu spray pentru muşte, degeaba. Balconul e plin. Ne aduc la disperare”. O altă femeie spune că „şi anul trecut au fost multe, dar ca anul acesta nu au fost niciodată. De unde au apărut, nu pot să îmi dau seama”. Oamenii nu ştiu ce să mai facă, gâzele le-au invadat casele, le intră în dulapuri, le invadează toate spaţiile.

Se stropeşte

Primarul oraşului Lipova, Mircea Jichici, spune că a aflat despre problemele oamenilor şi că se încearcă o rezolvare. „În fiecare an, în special în toamnele călduroase, apar aceste buburuze în zonele apropiate de pădure. Am primit semnalări de pe Valea Şoimoşului despre faptul că au apărut aceste gâze. Am contactat firma cu care avem contract de dezinsecţie şi vrem să rezolvăm problema oamenilor. Din câte ştiu, de foarte mulţi ani nu au mai fost stropite pădurile împotriva insectelor, iar în perioada de toamnă apar mămăruţele”, a spus primarul.