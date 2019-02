Ioan Gligor (PSD): „Sute de oameni sunt blocați de ape”

„Indolenţa crasă şi nepăsarea conducerii liberale a CJA generează din nou consecinţe grave în judeţ. De data aceasta este vorba despre inundaţii şi culmea într-o zonă în care an de an se ivesc astfel de probleme. Mai precis pe porţiunea de drum judeţean dintre Dieci şi Revetiş, care a devenit iar impracticabilă din cauza topirii zăpezii şi revărsării apelor Crişului Alb. Sute de oameni sunt blocaţi iar Marinel Cionca se relaxează în jilţ, vorbind în gol despre alte şi alte festivisme, în timp ce plănuieşte să prade bugetul pe sindrofii inutile cu miros de partid. Soluţii nu are, tehnice sau logistice, nici nu intenţionează să găsească, pentru că este mult mai uşor să mimezi actul administrativ decât să îl exerciţi. Am început anul cu drumuri înzăpezite, CJA făcând figuraţie şi la acest capitol, continuăm cu inundaţii, ne stricăm zilnic maşinile pe drumurile judeţene iar Marinel şi Bîlcea mai au tupeul să pretindă încrederea oamenilor şi mai trist, votul lor. Oare ce gândesc acum gospodarii din Revetiş despre incompetenţa şi indiferenţa celui mai slab preşedinte al Consiliului Judeţean Arad de după Revoluţie? Nu cred că ar vrea să ştie”, spune consilierul judeţean PSD Ioan Gligor.