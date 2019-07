Lavinia Ichim, la Miss Turism World

ARAD. O nouă reuşită a modelului arădean Lavinia Ichim! Ea va reprezenta România la concursul internaţional de frumuseţe Miss Tursim World, care se va desfăşura în perioada 20 septembrie – 10 octombrie 2019 în China. Atuurile care au propulsat-o în această postură sunt – ca la orice concurs de frumuseţe – mersul scenic și înfățișarea fizică, dar un rol important în atitudinea Laviniei Ichim îl au educația și încrederea în sine.

„Am fost selectată să particip la concurs de directorul național InfoFashion Romania, datorită calităților pe care le dețin atunci când ma aflu pe scenă, dar și «în spatele scenei». Spun <și în spatele scenei> deoarece concursul începe de când aterizează avionul și ne întâlnim cu familia Miss Turism, până în seara finalei, inclusiv. Este o mare onoare pentru mine că am fost selectată din nou să reprezint România la un concurs de frumusețe internațional” – a declarat pentru Jurnal arădean/ Aradon, Lavinia Ichim. Cu ce gânduri se duce ea în concurs? „Merg cu gânduri pozitive, cu gânduri de învingător fiindcă dacă utilizăm acest tip de gândire, cu siguranță ceva bun se va întâmpla” – crede modelul arădean.

Cine e Lavinia Ichim?

În vârstă de 23 de ani, Lavinia Ichim este absolventă a Facultăţii de Inginerie (2018), dar şi a Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei (2017). Anul acesta a finalizat masterul în Ştiinţele Educaţiei. Însă nu are de gând să se oprească aici. În timpul liber, îi place sa călătorească, să fotografieze, să citească, să asculte muzică clasică iar, mai nou, a dezvoltat o nouă pasiune pentru limbile străine.

Primul ei concurs de frumuseţe câștigat este Miss Crişana 2012, organizat la Oradea. „Pot spune că a fost<combustibilul> de care am avut nevoie pentru a continua în lumea concursurilor de miss. Nu există un sentiment mai frumos decât sa îți auzi numele la final, când se anunță câștigătoarea și toată lumea te aplaudă pentru munca depusă” – mărturiseşte Lavinia. Apoi a urmat primul concurs internațional: „La 19 ani, am reprezentat România la Miss Model of the World 2015, care a avut loc în China, unde m-am clasat în top 25 din aproximativ 70-80 de ţări” – spune frumoasa Aradului. În 2018, Lavinia Ichim a participat la Miss 7 Continents, în Turcia, unde a obținut premiul special Top Model of the Globe. Tot în 2018, a fost în Egipt, la Top Model of the World, de unde, chiar dacă nu s-a întors cu vreun premiu, s-a îmbogăţit cu experienţă şi a adunat multe amintiri frumoase.