Luptă de familie pentru Primăria Arad? Fosta nevastă a lui Bîlcea și-a anunțat candidatura!

O luptă de familie, o luptă între doi foști soți s-ar putea configura dacă Laura Crișan își va depune și oficial candidatura, iar intenţia nu rămâne doar pe reţelele de socializare.

„Confirm știrea”, a declarat pentru Jurnal arădean/aradon.ro Laura Crișan, întrebată dacă într-adevăr intenționează să candideze împotriva fostului soț la Primăria Arad. „Dacă am ridicat de la zero un om care vrea sa fie primarul Aradului, cred ca pot fi un primar mai bun decât el”, ne-a mai declarat Laura Crișan.

Negocieri cu PLUS

Dar de cine va fi susținută Laura Crișan? Din ceea ce ne-a declarat, intenția sa de a candida este una personală, dar că există discuții în fază incipientă cu PLUS Arad pentru a fi candidatul lor. Candidatura Laurei Crișan din partea PLUS vine ca o lovitură în plex și pentru cei din USR, care sunt în plin proces intern de a-și găsi un candidat – cel mai probabil în persoana deputatului Sergiu Cosmin Vlad. Până la finele lunii, USR Arad își va anunța candidatul desemnat în urma alegerilor interne, iar dacă PLUS decide să vină cu un candidat propriu se va trece la negocieri. Așadar, toată muncă celor înscriși în cursa USR ar putea fi una în zadar, dacă într-adevăr PLUS va reuși să impună un candidat.

Ce știm cu siguranță este că se anunță o toamnă a surprizelor pe plan politic local.