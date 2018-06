Marius Stan, 75% manager la UTA!

Lucrurile par să se miște în privința sosirii lui Marius Stan la UTA. După întâlniri cu primarul Falcă și conducerea clubului, a venit rândul celor de la SCU să stea față în față cu Marius Stan.

„Eu am cerut întâlnirea cu suporterii, prin liderul lor, Dan Proca. Sunt foarte multe nemulțumiri, cel mai mare «of» derivând din lipsa rezultatelor. Ca o concluzie, după două ore de discuție, am constatat o patimă controlată, care poate fi un plus mare pentru UTA, galeria fiind un al doisprezecelea jucător. Averea cea mai mare la UTA e palmaresul și sigla, care sunt un tezaur. Dar el, fără a fi îmbrăcat cu rezultate, nu înseamnă nimic. O echipă fără suporteri, fără palmares, ce nu are trecut, e greu să ceară ceva pentru ea. Am fost pus la curent și de nemulțumirile legate de Ionuț Popa, de disensiunile cu administrația locală, de faptul că echipa joacă la Șiria” – spune Marius Stan.

Cine vine cu banii?

Un subiect extrem de important e cel legat de bani. Iată cum vede Marius Stan problema: „Nu am încă nicio poziție oficială la UTA, încerc că vorbesc detașat, ca o persoană care evaluează încă problema. Vreau să mă mai întâlnesc inclusiv cu oameni de afaceri din Arad, care au mai fost, sau poate vor mai fi la club, sunt tare curios să știu cei care au fost de ce nu mai sunt. E important să ști ce nu a funcționat, să încerci măcar să eviți greșelile predecesorilor. Multe nu aș putea să vorbesc în faza aceasta, nu cred că intrăm în criză de timp, deoarece împreună cu cei din conducere și Ionuț Popa vom face lista cu lotul de jucători care ar urma să se reunescă pe 18 iunie. Avem o listă cu jucători, să fiți siguri. Nu am văzut echipă fără jucători, poate doar jucători fără echipă. Eu cred că în proporție de 75% sunt ca și venit la UTA. Evident, e nevoie de un suflu financiar, asta îmi doresc, de aceea vin și plec, vreau să mai evaluez, să văd cu ce putem sprijini și cât de repede. Am văzut cam ce ar fi necesar”.

Tot cu Popa antrenor!

Legat de cine va antrena echipa, Stan a spus: „Voi continua cu Ionuț Popa pe banca tehnică, am și girul suporterilor, care mi-au spus că dacă mă decid să vin la UTA și ultimul punct de pe agenda mea e Ionuț Popa, celelalte probleme fiind rezolvate, ei sunt de acord să mergem mai departe cu el pe bancă”.