Minoră în vârstă de 14 ani, cu actul altei persoane la frontieră

NĂDLAC. Minora – cetățean român – călătorea ca pasager într-un microbuz înmatriculat în Polonia când s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac II, pe sensul de ieșire din țară, în vederea efectuării controlului. „La controlul de frontieră aceasta a prezentat o carte de identitate eliberată de autoritățile din România. Cu ocazia verificării documentului, poliţiştii de frontieră au constatat că între persoana prezentă la control şi fotografia din document există diferenţe de fizionomie, motiv pentru care persoana în cauză a fost condusă la sediul instituției pentru cercetări. În urma cercetărilor efectuate, în prezenţa unui reprezentat al Autorităţii Tutelare, s-a stabilit că tânăra este cetăţean român, în vârstă de 14 ani, care nu are eliberat un document de identitate pe numele ei”, au precizat reprezentanții Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră (STPF) Arad. Se pare că minora intenționa să ajungă în Polonia, recurgând la această metodă deoarece nu avea acordul părinților. Potrivit reprezentanților STPF Arad, în cauză „poliţiştii de frontieră au luat măsura întreruperii călătoriei persoanei, efectuând totodată, cercetări, in rem, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals privind identitatea şi tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile legale care se impun”.