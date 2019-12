Nominalizări Globurile de Aur 2020

Astfel, la Globul de Aur pentru cel mai bun film dramă au fost nominalizate “1917”, “The Irishman”, “Joker”, “Mariage Story” şi “The Two Popes”.

La premiul Globul de Aur pentru cea mai bună comedie sau musical au fost nominalizate “Dolomite is my name”,”Jojo Rabbit”, “Knives Out”,”Rocket Man”, “Once upon a time in… Hollywood”.

Nominalizările pentru cea de-a 77-a ediţie a galei Globurilor de Aur au fost anunţate luni, de actorii Susan Kelechi Watson (“This Is Us”), Dakota Fanning (“The Alienist”) şi Tim Allen (“Last Man Standing”).

Cea de-a 77-a ediţie a galei Globurilor de Aur va avea loc pe 5 ianuarie 2020, la Beverly Hilton din Los Angeles, evenimentul urmând să fie prezentat de actorul de comedie Ricky Gervais, pentru a cincea oară.

Gala este organizată de Asociaţia presei străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association).

Anul acesta, lungmetrajul “Green Book”, de Peter Farrelly, a fost marele câştigător al galei Globurilor de Aur, cu trei premii, printre care şi cel pentru cea mai bună comedie, fiind secondat în top de drama în alb-negru “Roma”, de Alfonso Cuaron, şi filmul muzical “Bohemian Rhapsody”, cu câte două trofee.

Sursa: Mediafax