O nouă înfrângere între buturi

Gazdele au reușit 7 eseuri, luând și punctul bonus ofensiv, în timp ce CS UAV Arad a replicat prin eseurile lui Sebastian Erdei și antrenorului-jucător Marian Grindei, ambele fiind transformate.

În celelalte meciuri ale rundei a XI-a: Gloria Buzău vs. CS Năvodari 39-13, RCM Galați vs. Tomitanii Constanța 26-31 și Știința Petroșani vs. CSM Suceava 41-5.

Runda viitoare, programată în 21 aprilie, aduce duelul dintre CS UAV (locul 8; 6 pct.; un succes și 10 înfrângeri) și RCM Galați (locul 6; 12 pct.).