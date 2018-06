O primă amendă pentru langoşul cu viermi de la Sântana

Aşa cum am anunţat, trei instituţii s-au autosesizat în cazul langoşului cu viermi vândut la Sântana şi au dispus efectuarea de controale la faţa locului. Cei mai operativi s-au dovedit a fi inspectorii Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Arad.

„Nu am primit nicio sesizare scrisă, ne-am autosesizat şi am trimis în control o echipă de patru colegi, inspectori. Am identificat unitatea, într-adevăr, sunt nereguli grave acolo, am pus sub sechestru o cantitate de produse care urmau sa intre în consum. Unitatea a fost amendată cu 4.000 de lei. Am identificat şi depozitul de unde provin acele produse şi acele materii prime. Am trimis şi acolo o echipă să vedem dacă sunt probleme” – a declarat Viorel Agud, director al DSVSA Arad.

Întregul lot de produse din care a fost folosită materia primă pentru langoşul cu viermi a fost sechestrat, urmând să fie distrus.

Angajatele, şocate

Pe de altă parte, reprezentantele langoşeriei se declară şocate de viermii din langoş şi apreciază că modul în care au fost păstrate alimentele în unitate îndeplineşte toate condiţiile.

„De opt ani lucrez aici şi niciodată nu s-a mai întâmplat aşa ceva. De la un simplu caşcaval… nu pot să îmi dau seama… De atâţia ani avem şi niciodată nu s-a întâmplat nimic, nu am avut niciodată reclamaţii… E foarte neplăcut!” – spune una dintre angajatele langoşeriei. Colega ei completează: „Ne-am şocat şi noi, nu ne-a venit să credem. A zis: «uitaţi caşcavalul». Am zis: «cum să fie aşa?» Vă daţi seama… primim de atâţia ani aceeaşi marfă, acelaşi caşcaval… l-am desfăcut şi am pus pe langoş. Ce să căutăm noi în ambalaj? Dar văd că, până la urmă, trebuie… Foarte şocaţi suntem şi noi! Ne e greu.”

Amenzi şi pentru alţii

Dacă tot s-au deplasat la langoşeria-problemă din Sântana, inspectorii sanitar-veterinari au controlat toate unităţile de profil din oraş, la unele dintre ele găsind nereguli majore care le-au adus patronilor sancţiuni. „Am verificat şi alte unităţi cu acelaşi specific din Sântana şi surpriza este că am mai găsit încă două unităţi cu probleme similare şi, datorită acestui fapt, şi cele două unităţi au fost amendate cu 2.000, respectiv 3.000 de lei pentru nereguli în manipulare şi depozitare a produselor.