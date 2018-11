O traficantă de droguri din Arad şi-a primit banii înapoi

TIMIŞOARA. Mai ţineţi minte dosarul „Şoricioaica”, instrumentat de DIICOT Arad? Publicaţia noastră a scris mult pe acel subiect, inclusiv despre condamnările foarte „moi” pe care judecătorii Tribunalului Arad le-au dat traficanţilor care pun în pericol sănătatea şi chiar viaţa arădenilor. După o serie de descinderi care au avut loc în luna august 2017, în cartierul Checheci, anchetatorii anunţau triumfători faptul că „procurorii DIICOT – BT Arad, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul SCCO Arad, au efectuat un număr de 11 percheziţii domiciliare, ocazie cu care au fost găsite şi ridicate cantităţi de pastile ecstasy, cannabis şi un număr de 4.500 de doze de substanţe psihoactive destinate comercializării, precum şi importante sume de bani în lei şi în valută. La sediul DIICOT – BT Arad au fost aduse, în vederea audierii, un număr de 9 persoane”. Aşadar, ecstasy, cannabis şi nu mai puţin de 4.500 de doze de droguri sintetice, cunoscute drept „şoricioaică”.

La momentul respectiv, părea că dosarul este unul „beton”, iar inculpaţii vor fi condamnaţi la ani grei de închisoare. Nu a fost să fie aşa: şapte traficanţi de droguri au fost trimişi în judecată, dar niciunul nu a primit o condamnare cu executare. Cea mai mare pedeapsă a fost de un an şi nouă luni de închisoare cu suspendare, dar majoritatea inculpaţilor au fost condamnaţi la nouă luni de închisoare cu suspendare. Asta chiar dacă, repetăm, au traficat ecstasy, cannabis şi droguri sintetice. În plus, instanţa din Arad a dispus şi confiscarea unor sume de bani găsite la percheziţii în casele traficanţilor.

Tribunalul Arad a fost instanţa care a dat sentinţele acestea uşoare împotriva traficanţilor din Checheci. După cum preconizam în luna iulie a acestui an, când a fost emisă sentinţa, procurorii DIICOT nu au fost mulţumiţi cu această pedeapsă. Nici nu prea aveau cum să fie. Aşa că au înaintat apel la Curtea de Apel Timişoara. Doar că, surpriză!, procurorii DIICOT au solicitat restituirea unei sume de bani către unul dintre cei condamnaţi. Că ne credeţi sau nu, aceasta este realitatea. Nu o spunem noi, ci o spun judecătorii instanţei de pe Bega. „Admite apelul declarat de DIICOT – Biroul Teritorial Arad împotriva sentinţei penale nr. 267/19.06.2018 pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 84/108/2018. Desfiinţează în parte sentinţa penală atacată şi, rejudecând cauza: înlătură dispoziţia de confiscare de la inculpata Lucaci Mariana a sumei de 4.000 de lei. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei penale atacate”, se arată în decizia Curţii de Apel Timişoara. Aşadar, în apel, DIICOT Arad s-a mulţumit cu pedepsele mici primite de traficanţii de droguri. Dar procurorii nu au fost mulţumiţi de faptul că de la una dintre traficante a fost confiscată o sumă de bani. Aşa că au cerut judecătorilor din Timişoara să dea banii înapoi traficantei.

Invocă „16”-le

Pe ce s-au bazat procurorii DIICOT Arad în momentul în care au solicitat instanţei să dea banii înapoi unei traficante de droguri? Pe articolul 16 din legea 143/2000, un articol foarte cunoscut printre infractori. Acel articol de lege spune că „persoana care a comis una dintre infracţiunile de trafic de droguri, iar în timpul urmăririi penale denunţă și facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni legate de droguri beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege”. Aşadar, în baza acestui articol, traficanta de droguri Mariana Lucaci, din Arad, a primit înapoi 4.000 de lei, bani care, se pare, ar proveni tocmai din vânzarea de droguri.

Legi cu probleme?

Cu aşa legi, cu aşa dosare penale, cu aşa justiţie, nici nu ne mai mirăm că traficul de droguri a explodat în Arad, iar substanţele interzise sunt disponibile „la fiecare colţ de stradă”.