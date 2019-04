Omul din spatele uniformei medicale

ARAD. Are 48 de ani și este unul dintre oamenii care te țin de mână atunci când suni la 112 pentru a solicita intervenția Ambulanței. O mână de om, dar ce mai om! Laura Csipkar este un asistent medical care, atunci când îmbracă uniforma de ambulanțier, uită de orice problemă personală și este mereu prezentă pentru arădenii care au nevoie de ea.

Cum a ajuns ambulanțier?

Cum a ajuns Laura Csipkar ambulanțier? „Am să încep prin a răspunde la această întrebare cu un clișeu poate, pentru unii, dar pentru mine este cel mai frumos adevăr: meseria m-a ales pe mine! Încă de copil îmi doream să ajuns asistentă și să alin suferințe. Dintotdeauna mi-am dorit această meserie nobilă și fără să îmi dau seama neapărat m-am tot pregătit pentru asta”, ne-a mărturisit Laura Csipkar. Și totuși, Laura a avut pentru mai bine de 20 de ani o altă carieră, ce a contribuit fără doar și poate la formarea ei ca om. „După terminarea liceului pașii mei au fost călăuziți în altă direcție și am devenit profesor de religie. Timp de 20 de ani am practicat cu toată dăruirea această profesie. Pot spune, fără modestie, că am avut o carieră de succes, am fost iubită de elevi și respectată de părinți, iar cu ceilalți profesori am avut relații excepționale. Dar totuși simțeam că îmi lipsește ceva”, a mai mărturisit Laura.

Chemarea medicinei de urgență

Pasul spre asistența medicală l-a făcut în 2010, atunci când „copiii mei erau fiecare pe drumurile vieții lor, și am decis că este momentul să îmi urmez visul”. S-a înscris la Școala Postliceală Sanitară Arad și pe tot parcursul pregătirii sale a făcut voluntariat în secțiile spitalului, dar „am simțit o afinitate deosebită pentru medicina de urgență. De ce? Pentru că munca în Urgentă te face să te simți puternică, rezolvarea cazurilor grave îți oferă o satisfacție sufletească unică, oferindu-ți șansa de a transforma suferința în alinare, necazul în fericire și lacrimile în zâmbete”. Deși nu a îmbrăcat uniforma de ambulanțier din tinerețe, Laura Csipkar a menționat că „mă mândresc că pot purta și fac parte din echipa salvatorilor admirați atât de mult de mine”. Și pentru că s-a dedicat nu doar meseriei de asistent medical și celei de profesor, Laura este și institutor la Școala Postliceală Sanitară Arad, implicându-se chiar și în formarea tinerilor voluntari.

Cazuri marcante

Fără doar și poate, lucrând în medicina de urgență, Laura Csipkar a avut parte de o mulțime de cazuri fiecare dintre ele la fel de importante. Asistentul medical ne-a mărturisit: „Am avut ocazia să trăiesc multe momente speciale, care încoronează munca asistentului medical de urgență, momente marcante despre care îmi aduc aminte cu mândrie. Nașteri asistate, bucuria de a avea ocazia să ajut la venirea pe lume a unei noi vieți. Resuscitări cu succes, acel moment în care pacientul primește o nouă șansă la viață, ochii plini de lacrimi de fericire a aparținătorilor rămân imagini adânc întipărite în suflet. De asemenea, îmi aduc aminte cu drag și mândrie primul caz de reușită. Dispeceratul ne–a trimis la o durere în epigastru. La locul solicitării am găsit un pacient agitat, transpirat, palid. EKG-ul făcut cu rapiditate ne–a confirmat suspiciunea. Infarct miocardic constituit, care în câteva fracțiuni de secundă s-a transformat în stop cardiorespirator. Manevrele de resuscitare făcute cu rapiditate și promptitudine au readus pacientul la viață”.

În final, Laura ne-a mărturisit că meseria care „m-a ales” nu se rezumă doar la partea tehnică teoretică: „trebuie să fii răbdător, părinte uneori pentru copii care au nevoie de un sfat, prieten, psiholog pentru cei nevoiași. Prin munca noastră ajungem atât de aproape de sufletul omului încât înțelegem și cuvintele nerostite. Cunoscând suferința ajungem să prețuim fiecare moment al vieții”.

Carte de vizită:

Laura Csipkar

• 48 ani

• Studii: UBB Cluj Napoca, Facultatea de religie Romano – Catolică, Școala Postliceală Sanitară Arad 2010 – 2013, Curs – Internațional Trauma Life Support Provider

• Carieră: profesor la Școala Generală Aurel Vlaicu Arad; asistent medical la Serviciul Județean de Ambulanță Arad și institutor la Școala Postliceală Sanitară Arad

• Viață personală: mamă a trei copii adulți (două fete și un băiat), fetele alegând la rândul lor viață de asistent medical, respectiv medic în devenire.