Orb la 35 de ani. O poveste de viață care bate filmul

Pe 12 ianuarie 2017 Adi Hentea va împlini 35 de ani, iar povestea vieții lui ar putea deveni oricând scenariul unui film.

„S-a născut sănătos. În maternitate a făcut conjunctivită și acolo i-au fost administrate greșit tratamentele: în nas i-au pus picăturile care trebuia să i le pună în ochi și în ochi i-au pus picăturile care ar fi trebuit să i le pună în nas. I-au ars ochii și de atunci au început toate problemele. Cei de la spital l-au dus pe ascuns la Timișoara, apoi l-au adus înapoi și l-au dat mamei, cu ochii și fața tumefiate. Nu se știe ce i-au făcut și cu ce soluții au încercat să repare greșeala. Cert este că nimeni nu i-a dat nicio explicație” – povestește Adina, soția lui Adi Hentea.

Problemele de vedere s-au acutizat în timp. Dar, în ciuda faptului că i-a fost tot mai greu să facă față provocărilor specifice fiecărei vârste în parte, Adi nu a abandonat. A fost ambițios și harnic. A absolvit Liceul de Arte „Sabin Drăgoi”, luând bacalaureatul cu media 8.94. Cu puțin timp înainte de examenul de bacalaureat, a orbit. Dar asta nu l-a oprit să urmeze cursurile Academiei de Muzică din Cluj, unde a intrat al șaselea, pe loc cu bursă, iar la licență a obținut nota 9.25.

Dacă în adolescență a cântat în câteva concerte pe vremea când Adrian Păunescu organiza cenaclul „Totuși iubirea”, acum Adi Hentea cântă doar muzică creștină – atât cu vocea, cât și la instrumente (pian, chitară, flaut) -, compune, orchestrează, face recording.

A cunoscut-o pe Adina la 20 ianuarie 2013, iar nouă luni mai târziu, pe 19 octombrie, s-au căsătorit. „Nu i-a trebuit mult să mă convingă pentru că m-am îndrăgostit repede de el și am început să îl iubesc la scurt timp după ce ne-am cunoscut. Așa că doar a propus și eu am acceptat” – rememorează, cu drag, soția lui Adi.

Adina spune despre soțul ei că „e și foarte haios, dar și serios în probleme serioase și, în ciuda dizabilității lui, e foarte autonom. Circulă mult singur, chiar și cu trenul, se bărbierește singur, își taie unghiile singur. Când merge în turneu cu grupul Continental, își face singur bagajul. Mă ajută și în bucătărie, înoată, mergem cu cortul la munte… Face o grămadă de lucruri.”

Totuși… Adi este un bărbat orb. Ochii lui sunt aproape albi, iar pentru că oamenii se uită ciudat și insistent la el și unii copii se sperie, Adi poartă aproape tot timpul ochelari de soare.

Victima unor experimente medicale

Adi Hentea a suferit până acum 15 operații la ambii ochi. Prima a făcut-o în Ungaria, în 1984. „Pe când avea doi ani, au reușit să îl ducă în Ungaria, unde i s-a făcut o primă operație, reușită, și progresele erau vizibile. Pentru următoarele operații, însă, sistemul comunist nu i-a mai permis să iasă din țara. Așa a ajuns pe mâinile medicului Ștefan Boeraș, la spitalul Witing din București. Cu câțiva ani în urmă a fost un scandal imens foarte mediatizat pentru că s-a descoperit că acest medic făcea experimente. Și pe Adi a făcut: operații care constau doar în anestezie, tăiere și coasere, fără să repare nimic altceva. Medicii din SUA spun că pe ochii lui a lucrat mână criminală sau că a fost folosită chirurgie de abator” – spune Adina Hentea.

Până în 1992 făcuse deja zece operații, din care ultimele nouă în țară. „După revoluție, în 1992, a reușit să meargă la o clinică din Rusia, unde nu a reușit să facă decât o operație pregătitoare. Operația propriu-zisă nu a mai putut fi făcută pentru că nu au reușit să adune toți banii necesari operației: peste 10.000 dolari” – explică Adina Hentea. În 1997 a fost în București, la Spitalul Militar, unde i s-a făcut crioaplicație la ochiul drept. Era o procedură foarte nouă pe atunci. Tocmai asta îi pune mari probleme acum, pentru că se pare că pe un anumit sector de ochi au aplicat de două ori, ceea ce a cauzat subțierea sclerei. Acum e atât de subțire încât, ochiul poate crăpa, ca un balon, la următorul zbor sau la o lovitură la cap sau la o frână mai bruscă, cu mașina.”

Vești proaste din Belgia și Franța

În 2001, Adi Hentea a reușit cu greu să obțină autorizările necesare de la Ministerul Sănătății și a plecat în Belgia, unde doctorii au încercat să repare ceea ce medicii de dinaintea lor stricaseră. „La ochiul stâng, au făcut două operații: transplant de cornee și implant de cristalin. La finalul operației, care a decurs bine până atunci, a făcut o hemoragie în vitrosul posterior. A fost necesară efectuarea de urgență a vitrectomiei care a dus la dezlipirea de retină. Din cauza multiplelor intervenții anterioare, nervul optic a cedat. În concluzie, ochiul stâng e pierdut pentru totdeauna” – spune Adina Hentea.

Practic, acela a fost momentul când a orbit. Era cu câteva luni înainte de bacalaureat.

În 2002, tot în Belgia, a mai făcut o operație de transplant de cornee, pentru conservarea ochiului drept. Corneea nu a fost compatibilă, așa că ea s-a calcifiat și s-a opacizat. Medicii din Belgia i-au spus atunci că nu se mai poate face absolut nimic pentru recuperarea vederii.

În 2008, Adi Hentea a fost consultat în două clinici din Paris, „de către doi dintre cei mai buni medici din Europa – așa erau considerați atunci. Și ei dădeau șanse pentru recuperarea vederii la ochiul drept, însă șansele erau diminuate la maximum din cauza riscurilor de a crăpa sclera” – relatează Adina.

Acum, soțul ei poate vedea doar umbre, lumină și, uneori, culori. Vede ca printr-o sticlă mată: vede că e ceva dar nu își dă seama ce – nici ce e, nici cât de mare e, nici la ce distanță e. Nervul optic se atrofiază, în prezent funcționând la aproximativ 10% din capacitatea sa.

Speranța vine din America…

În noiembrie 2016, Adi Hentea a fost solicitat de către membrii unui grup muzical să meargă împreună cu ei într-un turneu în Chicago, SUA. Un prieten al soților Hentea – pastor la o biserică din Cleveland, Ohio și cercetător genetician la University Hospital din Cleveland, Ohio, i-a propus lui Adi să-i consulte pe medicii de aici, în speranța că, ajutați de tehnologia revoluționară, vor putea face ceva pentru el.

„I-au făcut mai multe investigații – toate gratuite – și au ajuns la concluzia că, deși sunt riscuri foarte mari ca sclera să cedeze, sunt șanse pentru Adi. Și au făcut o strategie de lucru. La prima operație – programată pentru 10 ianuarie 2017 – vor să întărească sclera cu un patch, să facă un transplant de cornee temporar de la donator, ca lumina să pătrundă în interiorul ochilor și astfel nervul optic să lucreze mai mult și să se antreneze; fiind mai transparentă decât corneea pe care o are acum, și medicii vor vedea mai ușor și mai clar ce se întâmplă în interiorul ochiului. Speră să reușească să îi implanteze un shunt – un fel de supapă – care va controla presiunea intraoculară care e foarte mare acum din cauza glaucomului dezvoltat după operațiile anterioare. Dacă operația asta reușeste, atunci la a doua operație îi vor curăța lichidul vitros, vor completa cu un fel de ulei sintetic care are aceleași proprietăți, îi vor implanta un cristalin nou artificial care functioneaza ca o lentilă telescopică ce va proiecta pe retină imaginea mărită, și vor face un nou transplant de cornee artificială. La ambele operații și la toate controalele de după operații vor fi prezenți trei medici specialiști: dr. Bernie-specialist în glaucom și retina, dr. Gupta-specialist în cornee și dr. Kim-specialist în cornee și traumatologie oculară” – ne împărtășește Adina Hentea detaliile șansei imense pe care soțul său o are în SUA.

Dar… toate acestea costă. Și nu puțin: 105.000 de dolari!

Ajutăm!

Dacă doriți să-i ajutați pe soții Hentea să strângă banii necesari operațiilor care i-ar putea reda vederea lui Adi, nu stați pe gânduri! Pentru donații, nu trebuie decât să accesați următorul link: https://www.youcaring.com/adihentea-729950. E un site specializat pentru strângere de fonduri în scop caritabil, unde a fost creată campania „Ajută-l pe Adi să vadă din nou”. Orice donație făcută în cadrul acestei campanii, oricât de mică ar fi, este de mare ajutor pentru ca operațiile de care are nevoie Adi Hentea să se poată realiza. Să-l ajutăm!