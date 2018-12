Peste 3,8 kg de bijuterii confiscate de polițiști

Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au depistat pe raza municipiului Arad un bărbat de 34 de ani, din județ, în timp ce oferea spre comercializare bijuterii din metal de culoare galbenă (lanțuri, inele, verighete, cercei) și pietre, fără a deține autorizație pentru efectuarea operațiunilor acestui tip de comerț. Asupra arădeanului a fost depistată cantitatea de 3.884,43 grame bijuterii și pietre și sumele de 23.100 de lei și 250 euro. „Din verificările efectuate, s-a constatat că o parte din obiecte (1.377,13 grame) ar fi purtat fără drept însemnele unor mărci înregistrate, fiind susceptibile de a fi contrafăcute. Întreaga cantitate de metale și pietre prețioase a fost indisponibilizată în vederea confiscării. Pentru efectuarea de operațiuni de comerț fără drept, bărbatul a fost sancționat contravențional de polițiști cu amenda in valoare de 10.000 de lei iar pentru deținerea in vederea comercializării a obiectelor care purtau însemnele unor mărci înregistrate, celui în cauză i-a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrafacere”, au precizat reprezentanții IPJ Arad.