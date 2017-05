Piccioni: „Nu avem frică de nimeni”

Conferinţa de presă de azi a celor de la UTA, desfăşurată la „Ford-AutoTechnic”, l-a adus în prim-plan pe atacantul italian Gianmarco Piccioni. Acesta a vorbit despre ce a fost, dar şi ce va urma.

Fără teamă şi timorare

Piccioni a marcat, la Timişoara, primul său gol pentru UTA şi se declară bucuros. Vrea să joace mai mult, dar are în faţă atacanţi care marchează mult.

„Sunt bucuros că am marcat, dar deja ne gândim la meciul cu Baloteşti. E mai important ca cel de la Timişoara. Sigur, am dat gol, e important pentru mine, dar urmează două finale şi apoi tragem linie să vedem unde suntem. Dacă terminăm pe locul 2, cu atât mai bine, iar dacă mergem la baraj, nu avem frică de nimeni. Suntem pregătiţi să jucăm cu oricine, nu ne dăm bătuţi, nu avem teamă, nu suntem timoraţi. Ştiu că am în faţă doi atacanţi care marchează mult, sper să o facă în continuare, aş fii fericit. Însă, eu trebuie să mă pregătesc foarte bine pentru când antrenorul va apela la mine” – a declarat Piccioni.

Antrenorul Roşu a avut şi o remarcă la adresa jucătorului: „Sunt foarte mulţumit de comportamentul lui Piccioni, dar mai ales de cum se pregăteşte. Sper să o facă la fel şi în continuare, iar când apelez la el să ne ajute”.

„Nu ne dăm bătuţi”

Sepsi are un meci în plus de jucat, iar asta o face favorită la locul 2. UTA stă etapa viitoare.

„Obiectivul rămâne promovarea, e acelaşi de când am venit la Arad. La locul 2, Sepsi e favorită, dar nu ne dăm bătuţi. Trebuie să câştigăm meciurile cu Baloteşti şi Chindia şi să vedem dacă Sepsi pierde undeva. Dacă nu, mergem la baraj. Sigur, echipa din Liga I e favorită, are jucători mai bine cotaţi, dar mergem până la capăt” – a spus Roşu.

Tinerii, la Under 19

Sâmbătă, la Ploieşti, UTA Under 19 joacă finala Cupei României, contra celor de la Viitorul Constanţa. Roşu explică: „După meciul cu Baloteşti, toţii jucătorii Under 19, care sunt apţi de joc, vor pleca la finala de la Ploieşti. Sperăm să nu se accidenteze, să-i avem buni de joc la partida din ultima etapă, cu Chindia”.