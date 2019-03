„Piroș Security” are un singur gând, promovarea!

Se bate pentru supremație cu Luceafărul Filiași, Olimpia II Cluj neavând drept de promovare. Cele trei echipe s-au aflat la egalitate de puncte, la finalul turului, dar în prima etapă arădencele au avut amânat jocul de la Oradea, așa că adversarele s-au dus la trei puncte, după victorii clare.

„Pornim la drum cu un singur gând, promovarea. Asta înseamnă să câștigăm fiecare meci în parte, iar când întâlnim contracandidata, să învingem la două goluri diferență. Nu pot să uit nici acum meciul tur de la Filiași, când am dominat categoric, gazdele nu au trecut centrul terenului în prima jumătate de oră, apoi am rămas în zece oameni, pe final am trimis mingea în bară, iar pe contraatac, am luat gol și am pierdut nemeritat. Debutăm în retur mai târziu, deoarece meciul cu Sporting Lugas a fost amânat. Sâmbătă, pe Șega, de la ora 16, dăm peste ultima clasată, CS Ineu, la acest meci nepermițându-ne altceva decât victoria. Sperăm ca acest an să fie al nostru, deoarece toți ne dorim promovarea, de la patronul Pavel Piroș, continuând cu Liviu Ilea, până la mine și jucătoare” -ne-a declarat Gigi Cameniță, antrenorul lui „Piroș Security”.

Au sosit întăriri

Pentru îndeplinirea visului, „Piroș Security” a adus patru jucătoare de la Fortuna Becicherecu Mic.

„Sunt fotbaliste de valoare, toate vor fi titulare. Dacă Sârbovan a jucat deja pentru noi într-un meci amical, chiar contra fostei echipe, marcând și un gol, acum pot spune că sunt transferate alte trei jucătoare. E vorba de Romina Bărbosu, Deiana Vuicin și Silvia Usain. La capitolul plecări sunt două nume, Bajko și Danciu, iar Magocs a avut ceva probleme și nu știu dacă mai revine” – ne-a mai spus Gigi Cameniță.