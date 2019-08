Poveste de cartier. Bizonița „MiniMe”: „Auzi baiețaș, du-te vezi de treaba ta!”

Arad. Vă prezentăm povestea arădeanului Silviu G. care ne-a trimis pe adresa redacției imaginile cu mașina unei șoferițe care a blocat calea de acces într-o parcare, marți, 27 august, pentru aproximativ o jumătate de oră. Am ales să prezentăm povestea acestui șofer mai mult din cauza atitudinii pe care a avut-o șoferița, potrivit șoferului blocat. Deși auzise că a blocat un alt șofer, care caută disperat să iasă din parcare, nu s-a grăbit să îndrepte lucrurile. Ba mai mult, s-a făcut, ne spune pățitul, că nu aude. Când a revenit la autoturism, șoferița a dat dovadă de și mai mult tupeu. Cel puțin asta ne-a declarat arădeanul supărat. În imaginile trimise de arădean se vede clar cum a fost parcat autoturismul Mini Cooper cu numărul de înmatriculare AR – 13 – MNM. Povestea arădeanului pățit o puteți citi mai jos.

Scrisoare către Jurnal arădean/Aradon.ro

„Evenimentul a avut loc în fața sediului OCPI Arad. Am ieșit foarte mulțumit de promptitudinea angajaților, am reușit sa scot un extras de carte funciară în doar șapte minute. Când ajung la mașină, constat că îmi va lua mult mai mult timp să ies din parcare pentru că un Mini a parcat chiar în spatele autoturismului meu. Am așteptat cinci minute după care am început să întreb lumea dacă știe a cui e mașina. M-am adresat unui angajat al serviciului de pază, care a întrebat pe toată lumea, dar în zadar. Acesta m-a îndrumat să merg în clădire să îl întreb pe colegul lui. Am intrat, l-am întrebat pe agent, a spus că nu știe a cui este mașina. Tot el m-a îndrumat să NU sun la poliție pentru că, până ajung ei, s-ar putea să apară proprietarul să mute mașina și tot eu voi avea probleme. Era și o doamnă acolo care a auzit problema dar nu a scos un cuvânt. Ies din nou afară și mai aștept alte minute, când apare doamna respectivă și surpriză, dânsa era proprietara mașinii. Chiar când a apărut eu făceam aceste poze și cu un ton nervos a urlat în gura mare: «Poate să îmi facă 1000 de poze că nu mă interesează». M-am adresat dânsei întrebând-o dacă i se pare normal gestul? Replica a fost: «Tu nu știi cum e să vii de două ori pe zi la cadastru!> I-am spus că și eu am făcut două ture ca să găsesc un loc de parcare, dar nu mi-am permis să blochez pe nimeni. Deși am peste 30 de ani, mi-a mai dat o ultimă replică: «Auzi baiețaș, du-te vezi de treaba ta. Ce vrei, alții sunt mai nesimțiți». Totuși am rămas surprins de angajații OCPI unde am obținut un CF în șapte minute. Cu toate că, în total, am petrecut 30 de minute acolo, din nesimțirea altora. Vă mulțumesc pentru atenție”, își încheie mica poveste arădeanul Silviu G.