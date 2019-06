Poveste despre omul Gheorghe Falcă

„Finalul” şedinţei CLM de vineri (cuantificat în 40 de minute) i-a aparţinut lui Gheorghe Falcă. Deşi, potrivit ordinii de zi, ar fi trebuit să prezinte un raport privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Arad, fostul primar a ales să vorbească despre sine, despre omul Gheorghe Falcă, aşa cum foarte puţină lume îl cunoaşte.

S-a aşezat pe un scaun aflat în centrul scenei sălii de concerte a Palatului Cultural, în faţa auditoriului şi, în timp ce pe un ecran alăturat rula un montaj video cu cele mai importante imagini din viaţa sa, şi-a început povestea.

Copilăria. Şcoala

„Mama a vrut să aibă o fată, nu un băiat” – a spus Gheorghe Falcă în deschiderea autobiografiei sale, prezentând o fotografie din prima copilărie, în care avea păr lung. A vorbit apoi despre faptul că mama lui s-a îmbolnăvit iar el a fost nevoit să preia o bună parte din treburile casei. „Din clasa a treia am început să gătesc. Ştiu să fac mâncare în 15 minute, ştiu să fac prăjitură” – a mărturisit Gheorghe Falcă. El a dezvăluit că, la finalul clasei întâi, îşi dorea să devină profesor de educaţie fizică. Între timp, a devenit pasionat de matematică, la „treapta a doua” de la liceu obţinând nota 10 la această materie şi 9,37 la fizică. Nu a uitat să precizeze nici faptul că abilităţile pe care le-a dobândit în perioada de practică din liceu – „o perioadă care astăzi este un pic abandonată” -l-au ajutat foarte mult în viaţă.

Deşi şi-ar fi dorit să urmeze ingineria, la dorinţa tatălui său (care lucra în mină şi care s-a pensionat în 1985, chiar în anul în care Gheorghe Falcă absolvea liceul), a ales facultatea din Petroşani. Şi-a satisfăcut stagiul militar la Lipova, alegând să facă cele nouă luni de armată „la paraşutişti”. „Am trecut prin armată cu mare onoare. Am şase salturi cu paraşuta” -rememorează cu mândrie. Revenind la perioada studenţiei, Gheorghe Falcă a povestit că la Institutul de Mine din Petroşani a învăţat să cânte. Primele acorduri le-a încercat la chitara lui Radu Petrean de la Vacanţa Mare. Dar a cântat şi în cor, participând la diverse concursuri şi festivaluri care i-au oferit şansa de a vizita oraşe precum Timişoara, Bucureşti sau Cluj-Napoca.

În contextul deciziei sale de a renunţa la facultatea de minerit şi de a da examen la o altă facultate (Construcţii – profilul Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, la Timişoara), unde a şi intrat,Gheorghe Falcă a punctat: „Eu mi-am produs propriile schimbări. Am avut forţa deciziei să-mi produc schimbările.” După propriile-i mărturisiri, a îmbinat viaţa de student cu preocupările din sfera artistică, activând mai întâi într-o trupă de teatru studenţesc, după care s-areorientat spre dans modern (unde a şi obţinut locul trei pe ţară). Nu a neglijat însă cartea: „Am fost mereu integralist, deşi făceam parte din Grupul de turism şi umor <<Restanţa>>”.

Implicare civică

În perioada facultăţii au apărut şi primele decizii de implicare civică. În 15 noiembrie 1989, după ce România a câştigat cu 3-1 meciul de fotbal cu Danemarca, a ieşit în stradă alături de alţi studenţi, scandând lozinci care aminteau de revolta din 1987 de la Braşov. „Atunci am cântat pentru prima dată în viaţa mea <<Deşteaptă-te, române>>” – îşi aminteşte Gheorghe Falcă. A participat la Revoluţia din 1989, fiind în stradă „din prima zi, din 16 decembrie”, a fost acolo unde s-au tras focuri de armă, între căminele 7 şi 22…

Au fost momente care i-au scos la iveală calităţile de lider, recunoscute de colegii săi studenţi. A luat cuvântul la mitingul partidelor istorice din ianuarie 1990, în 1991 a fost ales preşedintele tuturor organizaţiilor studenţeşti din Timişoara, iar în 1992 a condus cel mai mare miting studenţesc. Iar de aici şi până la intrarea în politică nu a mai fost decât un pas.

Suferinţa fizică

Problemele de sănătate cu care s-a confruntat în ultima perioadă de timp au constituit unul din punctele sensibile ale autobiografie prezentate de Gheorghe Falcă. Tocmai de aceea, a insistat ca mama sa să fie scoasă din sală în timp ce vorbeşte despre ele.

Nu a indicat exact ce suferinţe fizice are, doar a lăsat să se înţeleagă că e vorba de o boală foarte gravă. Spune că a ajuns chiar în situaţia în care şi-a luat adio de la soţie, rugând-o să-i transmită fetei şi mamei sale că le iubeşte. „Abia după câteva luni bune mi s-a descoperit ce am, după ce am fost de vreo opt ori la Urgenţe… Undeva, la Cluj, am intrat într-o sală de operaţie la 8 dimineaţa şi am ieşit la 7 seara. De aceea mulţumesc că undeva, între Florii şi Paşti, <<cineva>> a fost lângă mine şi astăzi pot să stau în faţa dumneavoastră.”

Aproape de lacrimi

Trei au fost momentele în care Gheorghe Falcă a avut glasul gâtuit de emoţie: cel în care a anunţat că mama sa este în sală pentru a asista la „predarea ştafetei de primar”; cel în care a descris bucuria dirigintei sale pentru faptul că el a obţinut locul I pe şcoală la olimpiada dematematică; cel în care a vorbit despre problemele grave de sănătate cu care s-a confruntat în ultima perioadă de timp.