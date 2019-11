Prefectul Florentina Horgea și-a dat demisia

ARAD. Prefectura Arad rămâne, oficial, fără prefect. După ce săptămâna trecută prefectul Florentina Horgea a intrat în concediu medical, vineri, 15 noiembrie, Horgea a transmis o informare de presă prin care anunță că și-a dat demisia. Decizia de a demisiona a fost transmisă deja către București.

„ În urmă cu aproape doi ani și jumătate, am preluat cu maximă responsabilitate funcția de prefect al județului Arad și am făcut tot ceea ce a depins de mine pentru buna funcționare a instituției pe care o conduc. […] Odată cu adoptarea moțiunii de cenzură, consider că misiunea mea se încheie aici. Sunt un om de onoare, un om de echipă și niciodată nu mă voi agăța de o funcție sau alta, așa cum vedem de multe ori că se întâmplă în România. Fac parte din echipa Guvernului Dăncilă, astfel că am ales să plec împreună cu această echipă. Am solicitat ministrului Afacerilor Interne ca în prima ședință de guvern să fie promovat un proiect de hotărâre privind încetarea detașării mele în funcția de prefect al județului Arad”, a transmis Horgea.

Aceasta a mai subliniat că „înainte de a face acest pas, m-am asigurat că instituția pe care o conduc este pregătită din toate punctele de vedere, astfel încât activitatea zilnică, dar mai ales turul II al alegerilor prezidențiale să se desfășoare în cele mai bune condiții”.

În urmă cu o săptămână, atunci când prefectul și subprefectul Aradului au intrat în concedii medicale, ministrul de interne, Mircea Vela, le-a atras public atenția în cadrul unei videoconferințe, făcând referiri ironice vis-a-vis de virusul care a lovit Aradul. Ulterior subprefectul Damian a revenit din concediu medical, coordonând activitatea instituției în primul tur al alegerilor prezidențiale.