Premieră în Arad: reguli pentru casele mortuare

Aflat în prezent la transparenţă, Regulamentul de desfăşurare a activităţilor comerciale şi a pieţelor în municipiul Arad abordează, în premieră, problema caselor mortuare. Potrivit prevederilor din regulament, acestea „se autorizează numai în cazul în care sunt situate în jurul cimitirelor, cu respectarea prevederilor legale privind autorizarea construcţiei în care se desfăşoară această activitate şi a tuturor avizelor impuse de lege”.

Autorizare

Potrivit art. 41 (1) din Regulament, „în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, prestatorul de servicii funerare întocmeşte un dosar care să conţină: a) documentele care atestă faptul că personalul angajat cu atribuţii în prestarea de servicii funerare, pregătirea cadavrului şi efectuarea de îngrijiri mortuare are competenţele specifice necesare, conform prezentelor norme. Se exceptează de la cerinţa de competenţă specifică persoanele care lucrează în contabilitate, agenţi de marketing, şoferi, persoane care execută/decorează monumente funerare sau comercializează obiecte funerare; b) dovada că prestatorul de servicii funerare are cel puţin 3 angajaţi, astfel: (i) un tanatopractor cu diploma de absolvire a programului de formare teoretică şi practică în urma căruia a obţinut dreptul de liberă practică, în conformitate cu prezentele norme, angajat cu contract de muncă, cu dreptul de a completa şi semna certificatul de îmbălsămare; (ii) minimum 2 persoane angajate cu normă întreagă, cu atribuţii în efectuarea transportului decedatului; c) nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul local şi are constituit fondul de garantare; d) dovada deţinerii spaţiului corespunzător pentru desfăşurarea obiectului de activitate, respectiv copie a autorizaţiei sanitare de funcţionare emise de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Autorizaţia de funcţionare pentru prestatorii de servicii funerare poate fi retrasă în cazul în care se constată nerespectarea condiţiilor iniţiale care au stat la baza obţinerii acesteia.”