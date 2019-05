Premieră: Omul cu mârțoaga, un…„Don Quijote mioritic”

Bazat pe piesa de teatru scrisă de George Ciprian, spectacolul „Omul cu mârțoaga” va face cunoștință cu publicul arădean pe 9 mai, de la ora 19, în Sala Mare a Teatrului Clasic „Ioan Slavici”. Regizat de Laurian Oniga, cel care semnează și scenografia, spectacolul îi reunește pe aceeași scenă pe actorii Marian Parfeni, Robert Pavicsits, Ștefan Statnic, Alina Vasiljević, Roxana Sabău, Liliana Balica, Oltea Blaga, Adriana Ghiniță, Oana Kun, Dorina Darie Peter, Mariana Tofan, Carmen Butariu, Bianca Florescu, Luca Madoș și Radu Mihai.

Povestea

„George Ciprian e un autor important. Actor, om de teatru cu știința scrierii textului pentru scenă. Puțini sunt în situația asta. Textul creat de el are și o poveste teribil de interesantă, dar și o morală. Și profunzimi pe care la prima vedere poți să nu le observi. Nu este o comedie facilă”, spune regizorul Laurian Oniga. Povestea se țese în jurul lui Chirică (Marian Parfeni) – un cetățean simplu, cu o profesie anostă: e arhivar. Își vede de slujbă, dar o duce greu: proprietăreasa îl amenință cu evacuarea fiindcă rămâne veșnic dator cu chiria, soția îi reproșează existența strâmtorată la care a condamnat-o. Așa că, eroul nostru caută și găsește la un moment dat, o soluție pe care o consideră salvatoare: încasând niște bani dați cu împrumut el cumpără un cal de curse, pe Faraon al V-lea, o gloabă care stârnește hazul tuturor fiindcă ajunge mereu ultima în orice cursă. „Soluția” găsită de Chirică se dovedește a fi un eșec: nevasta îl părăsește, iar el devine subiect de batjocoră pentru toată lume. Toate, până într-o zi, când se întâmplă… minunea.

„Don Quijote mioritic”

„Chirică e un soi de… Don Quijote mioritic. În plus, textul are conținută și o dimensiune Christică. Observăm asta și la nivel de replică: «E un sfânt. Priviți lumina din jurul capului său. Priviți! (…) Priviți cum râd ochii lui și ce zâmbet i se oglindește pe fața albă ca varul și cum i se scaldă tot părul în lumină… E un sfânt, un sfânt!» – spune Ana, la un moment dat. Dincolo însă de această primă dimensiune, în fond, Chirică e «răstingnit» timp de trei acte, e scuipat, e umilit, batjocorit. La final însă, omul acesta are calitatea rară – pe care ar trebui de altfel să o avem cu toții – de-a ierta și a uita”, adaugă Laurian Oniga.