Primele mutări la Arad Open

Înaintea rundei secunde, joi dimineață, a avut loc și festitatea de deschidere, onorată de rectorul Universității „Aurel Vlaicu” Arad, prof. univ. dr. Ramona Lile, care a efectuat o mutare simbolică.

Din cei 229 de șahiști prezenți la openul principal din cadrul Festivalului Internațional de Șah Arad 2019, 25 au maxim de punctaj (două puncte), în frunte cu marii maeștri Dimitrios Mastrovasilis (elo 2589 – Grecia) și Dmitry Svetushkin (elo 2528 – Republica Moldova).

Joi după-amiază au debutat și turneele pentru copii, Under 10 și Under 8, de vineri pornind la drum și competițiile dedicate sportivilor cu elo sub 1600 și sub 1900. „Am considerat că este de datoria noastră să avem grijă și de viitorul sportului minții, astfel că am introdus în program și întreceri pentru copii”, afirmă Alin Câmpeanu, președintele Șah Club Vados.

Arad Open (9 etape) continuă vineri (ora 16.00) cu runda a patra, în programul zilei de sâmbătă, pe lângă etapa a V-a din turneul principal, va avea loc, de la ora 21.00, și un turneu de șah blitz, iar duminică, alături de etapa a VI-a, este programat și un turneu de șah combinat + Klotz (ora 21.00).

Toate aceste evenimente au loc la Hotelul Continental, intrarea spectatorilor fiind liberă.

Sponsorii ediției din acest an (24-31 iulie) sunt Centrul Municipal de Cultură Arad și Fundația Alber, iar parteneri: Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Magazinuldesah.ro, Icetech, ChessCoders și Camera de Comerț și Industrie Arad.