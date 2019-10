Râuri de bere și munți de cârnați, la OktoberFest

ARAD. Primul OktoberFest organizat de firma de la Brașov, recunoscut în toată România pentru amploarea pe care o are, a început joi seara la Arad. Iar cei dornici de bere și distracție și-au făcut apariția încă de la început pentru că spun că atmosfera de la OktoberFest este cu totul specială.

Iar amatorii de bere au de unde alege. Sunt 10 feluri, inclusiv bere artizanală. La OktoberFest berea curge non stop. Chiar și micul dejun începe cu bere. Deliciile culinare bavareze și românești răsfață și cele mai pretențioase papile gustative. Unii dintre petrecăreți și organizatori au venit îmbrăcați în costume populare bavareze. Iar pentru cei care vor să își ducă acasă mai mult decât amintirea distracției, există un stand cu suveniruri, de la costume populare din Bavaria, până la celebrele halbe de bere. Evenimentul are legături cu relațiile Aradului cu etnicii germani, consideră autoritățile locale, care finanțează o parte din cheltuielile petrecerii. Cortul Oktoberfest Arad găzduiște momente artistice, concerte live cu trupe nemțești și românești, concursuri cu premii spumoase, veselie întreținută de MC Marian Maican și Dj-ul rezident Oktoberfest – Dj Edelweiss și desigur delicii culinare și bere din belșug de la ora 11.00 la 23.00 în fiecare zi. Conform tradiției, Unchiul Hans alege în fiecare oraș un rege și o regină care să ducă povestea Oktoberfest mai departe.

Oktoberfest ține la Arad până pe data de 13 octombrie, pe terenul fostei Fabrici Tricoul Roșu din centrul municipiului.

Concursuri

Va fi și un concurs de miss. Miss OktoberFest își va purta corona într-un costum bavarez autentic din Germania. Miss Heidi își va număra anii din buletin în doze de bere, iar Miss Popularitate va primi și mai multă culoare de la o cunoscută firmă de cosmetice. Cel mai iscusit bărbat din Arad – demn de titulatura de Regele Oktoberfest își va citi vârsta în doze de bere. Regele va fi ales de public prin aplauze în ultima seară de festival, după semifinalele din fiecare seară în care participanții își vor demonstra abilitățile de concentrare și coordonare. În finală vor ajunge cei care vor cuceri cele mai multe puncte cu kendama.