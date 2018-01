Răzvan Cadar (PNL): „Banii arădenilor, fie că au primari PSD, PNL sau UDMR, au fost furați și deturnați către județele baronilor PSD”

„Consiliul Județean Arad pierde 10 milioane de euro prin decizia Guvernului PSD de a acorda Zero lei din cote defalcate din TVA, la nivelul întregului județ se pierd 45 de milioane de euro. Până acum, parlamentarii PSD, consilierii județeni și ceilalți politicieni ai PSD au mers, așa cum a spus public președintele PSD Arad, Dorel Căprar, până la capăt cu Dragnea: au luat banii de la Arad și i-au dus la Teleorman, de unde a cel mai iubit fiu al PSD și la Dolj, de unde e cel mai iubit fiu al PSD Arad, Mihai Fifor. Din păcate, județul Dolj primește doar din sume defalcate din TVA fonduri care aproape că egalează bugetul general al Consiliului Județean Arad, în timp ce noi primim Zero lei. La această acțiune împotriva Aradului și-au dat concursul parlamentarii PSD Arad, care acum se fac că nu înțeleg ce se întâmplă.

Declarația politică a consilierului județean Marius Sulincean, care acuză că primăriile PSD nu primesc bani din sume defalcate din TVA este absurdă. Toți aleșii locali ai PSD – primari, consilieri județeni – ar fi trebuit să ia atitudine în favoarea Aradului. Din cauza PSD, suntem în situația de a împărți sărăcia. Banii arădenilor, fie că au primari PSD, PNL sau UDMR au fost furați și deturnați către județele baronilor PSD. Nu am crezut că administrația județeană PSD din Arad se va plânge de fonduri anul acesta. Am înțeles de la parlamentarii PSD că Guvernul a alocat sume uriașe prin PNDL, deși suntem pe ultimele locuri din țară, locul 35 din 41 de județe. Am înțeles că optimismul parlamentarilor a fost împărtășit de primarii și consilierii județeni ai PSD, care au acceptat ca Aradul să piardă bani. Dacă au acceptat încercările PSD de a umili Aradul fără să scoată o vorbă, nu ar mai trebui să deschidă subiectul repartizării fondurilor către administrațiile locale. Și-au arătat deja cu vârf și îndesat lipsa de atitudine în favoarea arădenilor“, a spus consilierul județean Răzvan Cadar.