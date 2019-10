Reacțiile politicienilor arădeni după căderea Guvernului

BUCUREȘTI/ARAD. „Iohannis şi combinația de partide care au dat jos Guvernul aruncă ţara în haos. Fără un program de guvernare comun, fără o înţelegere privind un nou guvern şi fără o propunere de premier, PNL, USR-PLUS, PMP, PRO România, UDMR şi Tăriceanu, au votat o moţiune de cenzură care generează conflicte sociale pentru fiecare român. PSD nu se teme de Opoziție! Va face tot ce va putea pentru a apăra drepturile câștigate de români! Partidele care au votat pentru susținerea moțiunii au format un nou CDR, care – la fel ca în 1996 – va fi marcat de austeritate pentru români și certuri între partidele care compun această alianță. Experiența negativă a alianțelor de tipul CDR și D.A. se va repeta și în cazul actualei alianțe ad-hoc, iar conflictele din interior vor genera instabilitate pentru fiecare categorie socială și profesională. Românii vor asista la cearta pe funcții și neînțelegerile dintre PNL, USR și aliații lor. Românii au nevoie de pensii, salarii, condiții bune de trai, nu de conflicte, acuze și slogane electorale. Toate partidele care au votat moțiunea și care vor să ajungă la putere nu au niciun program, nu se pot înțelege asupra a nimic: unii își doresc alegeri anticipate, alții le resping, unii vor guvern politic, alții vor guvern tehnic, unii vor să participe la guvernare, alții doar s-o susțină, unii consideră necesar un guvern al opoziției, alții susțin un guvern interimar PSD”, a transmis președintele PSD Arad, deputat Dorel Căprar.

Curățenie în interior

Și colegul său de Parlament, deputatul Florin Tripa a punctat: „Aritmetica şi dinamica unei moţiuni de cenzură se subordonează unui exerciţiu politic democratic în orice sistem multipartidic consolidat. Tragic este, însă, că în urma demiterii Guvernului Dăncilă vor avea de suferit românii, pe care îi aşteaptă o perioadă de austeritate. Opoziţia nu are un program de Guvernare, cu atât mai puţin coerent ca structură. Sigur, după cum este şi normal, partidul se va curăţa intern şi de trădători care au votat împotriva intereselor românilor”.

Poziția liberalilor

Președintele PNL Arad, europarlamentarul Gheorghe Falcă a transmis un mesaj scurt dar elocvent: „Guvernul Dăncilă a căzut! Felicitări parlamentarilor liberali de Arad, Glad Varga şi Ioan Cristina pentru că au votat moțiunea de cenzură! Acum a venit momentul ca Fifor, Dăncilă, Teodorovici şi restul din Guvernul PSD, care au manipulat sistemul, care au făcut numiri politice în funcții cheie, care şi-au bătut joc de români să plece acasă! Această victorie este a României!”

Și președintele PNL Municipiul Arad, Sergiu Bîlcea a declarat: „Demiterea Guvernului Dăncilă este primul pas spre normalitate. Statul român trebuie eliberat de corupţia şi incompetenţa PSD. De azi trebuie începută construcţia unei soluţii care să asigure guvernarea până când cetăţenii îşi vor spune voinţa”.

Mesaj emoțional

Președintele USR Arad, europarlamentarul Vlad Botoș, a ales să transmită un mesaj cu impact emoțional: „A ieşit soarele şi în România. Moțiunea a trecut. PSD va deveni istorie, însă avem mult de reconstruit. Avem nevoie de o ţară ca afară”.

Mesajele partidelor

Pe paginile de socializare a partidelor politice arădene mesajele transmise au fost mai directe. USR Arad spune: „Nu e niciun motiv să sărbătorim. Fiecare zi pe care martorii lui Dragnea au petrecut-o în Palatul Victoria a fost o zi pierdută. Lecția pe care trebuie să o reținem e că niciodată acestor oameni nu trebuie să li se mai dea șanse. Nu fac decât să fure, ce nu fură distrug și ce nu pot distruge compromit. Nu am votat împotriva lui Dăncilă ca să vină Ponta la putere. Nu am votat pentru guverne care să continue criza politică. Am votat pentru claritate și rezolvarea crizei”. În tot acest timp, PNL Arad transmite: „Am debarcat un guvern devenit nelegitim, punând capăt guvernării PSD, care nu s-a exercitat în interesul cetățenilor, social-democrații fiind preocupați de salvarea infractorilor și bunăstarea propriei clientele. PNL s-a luptat fără pauză, timp de trei ani de zile, împotriva abuzurilor PSD, depunând moțiuni de cenzură, moțiuni simple, sesizând Curtea Constituțională și Comisia de la Veneția”.