„Record personal” pentru un arădean! Prins de două ori băut la volan într-un interval de trei ore

Prima dată șoferul a fost oprit în trafic de agenții de poliție pe strada Andrenyi Karoly din municipiul Arad. Arădeanul se afla la volanul unei mașini, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat. Așa cum cere procedura, bărbatul a fost condus de către polițiști la spital unde i s-au recoltat probe biologice. Totodată, oamenii legii i-au întocmit șoferului un dosar de cercetare penală pentru că a condus sub influența alcoolului, suspendându-i totodată dreptul de a conduce.

La mai puțin de trei ore de când arădeanul a fost tras pe dreapta de polițiști, bărbatul s-a urcat din nou la volan și, din nou, a fost oprit în trafic. De data aceasta oamenii legii l-au depistat pe șofer conducând un autoturism pe Bulevardul Revoluției. Bărbatului i-a fost întocmit un nou dosar penal pentru că se afla la volanul unui autoturism în timp ce era sub influența băuturilor alcoolice și având dreptul de a conduce suspendat.

„Polițiștii rutieri au depistat marți, 3 iulie, în trafic, un bărbat de 32 de ani, din Arad, în timp ce conducea un autoturism pe strada Andrenyi Karoly, din municipiu, fiind sub influența alcoolului. În urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat o alcoolemie de 1,12 mg./l. alcool pur în aerul expirat.

Conform procedurii, bărbatului i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, pe numele acestuia fiind întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. La mai puțin de trei ore după constatarea infracțiunii, bărbatul a fost depistat din nou, conducând un autoturism pe Bulevardul Revoluției. În urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat o alcoolmie de 0,98 mg./l. alcool pur în aerul expirat.

I-au fost recoltate probe biologice, fiind întocmit încă un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere pe drumurile sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat”, au precizat reprezentanții IPJ Arad.