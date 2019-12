Retrospectivă româno-chineză pe anul 2019

ARAD. A fost un an plin pentru Forumul Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze, condus de președintele Lizica Mihuț. Acum, la câteva săptămâni distanță de la intrarea în anul 2020, reprezentanții forumului au făcut un mic bilanț al anului care stă să se încheie. „Încă din start, vreau să precizez că toate activitățile desfășurate în acest an s-au aflat sub auspiciul împlinirii a 70 de ani de relații diplomatice și de prietenie între România și China. Chiar ambasadorul Chinei în România, Excelența Sa Yu Jiang, a declarat că țara pe care o reprezintă nu își uită prietenii, iar România este unul dintre statele prietene ale Chinei”, a spus Lizica Mihuț.

Aceasta a amintit faptul că, în luna august a acestui an, județul nostru a fost vizitat de o delegație a Chinei, condusă chiar de către ambasadorul Yu Jiang. „În urma vizitei, concluzia a fost că Aradul oferă posibilități importante pentru o colaborare cu China, din punct de vedere economic, cultural sau educațional”, a menționat președintele Forumului Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze. Mihuț a mai vorbit și despre evenimentul din perioada 11-13 noiembrie, respectiv despre simpozionul „Cultura și Civilizația Chineză. Dialoguri româno-chineze”. “Anul acesta au fost 27 de autori care au studiat și au scris despre cultura și civilizația chineză, un număr record”, a punctat Lizica Mihuț.

Pe această cale, a ținut să menționeze și faptul că atât Consiliul Local Municipal Arad, cât și Centrul Municipal de Cultură Arad, sprijină proiectele Forumului Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze. Referitor la acest organism, Mihuț a spus că “Aradul nu mai este o filială a Casei Româno-Chineze din București, cum a fost până acum, ci avem un forum de sine stătător”.

Con Brio, alături

Revenind la reușitele anului 2019, Lizica Mihuț a vorbit și despre Editura Forumul Româno-Chinez, care, încă de la înființarea sa, și-a propus să publice, în condiții grafice excepționale, cărți. Iar prima carte care a ieșit de sub tiparul noii edituri este „Cultura și Civilizația Chineză. Dialoguri româno-chineze”, care are peste 400 de pagini. „Această carte va avea o continuare și anul viitor, când va apărea volumul cu numărul patru. Ne propunem ca toată activitatea forumului, toate întâlnirile noastre să apară în viitorul volum”, a mai spus Lizica Mihuț. Referitor la colaborările forumului pe care îl conduce, președintele a menționat faptul că relația cu Asociația Con Brio, condusă de Ana Maria Dragoș, este una excepțională, iar colaborarea va continua și pe viitor.

Activitate cu cei mici

O altă reușită bifată de Forumul Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze se referă la o activitate derulată la Grădinița „Furnicuța”, din municipiu. „Am avut o activitate foarte frumoasă la grădinița respectivă. Nouă grupe de copii au desfășurat activități cu specific chinezesc, au creat evantaie, pălărioare, steaguri sau dragoni, iar o altă grupă de copii au cântat și dansat pe muzică populară românească. Ne bucură implicarea celor mici și, pe această cale, îi transmit felicitări Marianei Cismașiu, directorul grădiniței, care s-a implicat în această activitate”, a spus Lizica Mihuț, președintele Forumului Prieteniei și Colaborării Româno-Chineze.