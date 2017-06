Să fie Moldovan alesul?

După iminenta despărţire de „spaniolul” Laurenţiu Roşu, sub a cărui comandă UTA a ratat obiectivul, promovarea în prima divizie, pe lista antrenorilor virtuali au apărut o mulţime de nume. Mai mult sau mai puţin fanteziste, dintre care amintim: Falub, Şunda, Mulţescu, Chirilă, Stupar, Grozavu ori Miriuţă. Cel din urmă a fost cel mai aproape de UTA, dar cum acesta a tot evitat să dea un răspuns la propunerea arădenilor, fiind tentat de o aventură în străinătate, Meszar şi compania au căutat o altă pistă.

Varianta „Moldo-gol”

Astfel s-a ajuns la fostul internaţional Viorel Moldovan, aflat acum în capul listei la capitolul tehnicieni pentru UTA.

Ca jucător, „Moldo-gol” a trecut pe la următoarele echipe: Gloria Bistriţa, Dinamo, Neuchatel Xamas, Grashoppers, Coventry, Fenerbahce, Nantes, Servette Geneva, Poli Timișoara și Rapid. După ce a agăţat ghetele-n cui, Moldovan (44 ani) a antrenat FC Vaslui, FC Brașov, Sportul Studențesc, Rapid, naționala României (ca secund al lui Anghel Iordănescu) și AJ Auxerre, în liga a doua franceză. Fără performanţe notabile.

Contactat de media arădeană, Moldovan a confirmat discuţiile cu UTA: „Într-adevăr, am fost contactat de clubul UTA, am purtat discuții, dar încă nu am bătut palma. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în zilele următoare”.

Doar audiaţi

Ancheta celor de la Direcţia Generală Anticorupție tinde să devină una hilară. După descinderea în forţă la Arad şi ducerea în Capitală, pentru audieri, a directorului general al clubului UTA, Decebal Grădinariu, au urmat la declaraţii preşedintele Florian Voinea şi directorul sportiv Claudiu Drăgan. Cum toţi au fost lăsaţi să plece acasă şi, mai mult, nimeni din tabăra Forestei Suceava – echipă bănuită de procurori că ar fi fost ţinută în viaţă de UTA – nu a fost chemat să dea cu subsemnatul la DGA, „povestea” acestui dosar tinde să devină una … plictisitoare.