SoftBank și Toyota negociază o investiție de 1 miliard de dolari în Uber

Investiția reprezintă o injecție de numerar pentru programul de mașini care se conduc singure al Uber, care consumă sute de milioane de dolari fără a genera venituri.

De asemenea, ar putea contribui la creșterea valorii Uber, în condițiile în care compania se pregătește pentru un debut pe piața de capital, în urma căruia valoarea sa ar putea ajunge la 100 de miliarde de dolari.

Companiile Uber și SoftBank au refuzat să comenteze. Un purtător de cuvânt al Toyota a declarat că producătorul de automobile „revizuiește constant și ia în considerare diverse opțiuni pentru investiții”, dar nu are nimic de anunțat.

Informațiile privind discuțiile au apărit în The Wall Street Journal, care a spus că o înțelegere ar putea fi încheiată luna viitoare. Acțiunile grupului SoftBank au crescut cu 4% în deschiderea zilei de tranzacționare la Tokyo, în timp ce acțiunile Toyota au rămas constante.

Uber, care a pierdut anul trecut în jur de 3,3 miliarde de dolari, pariază pe o tranziție către mașini autonome pentru a elimina nevoia de a plăti șoferii.

Tehnologia mașinilor autonome a iscat neliniști anul trecut, după ce unul dintre autovehiculele Uber a lovit și a ucis un pieton în Arizona. Procurorii au renunțat la caz, săptămâna trecută.

Provocarea dezvoltării unei astfel de tehnologii a condus la alianțe anterior improbabile, precum cea dintre SoftBank și Toyota, realizată în Japonia. SoftBank a investit 2,25 miliarde de dolari în unitatea de autoturisme autonome Cruise a General Motors Co, care a mai primit fonduri și de la Honda Motor Co Ltd.