Super Bowl 2019. Recitalul trupei Maroon 5, dezamăgitor

Anunţul oficial privind recitalul din pauza galei Super Bowl a venit la jumătatea lunii ianuarie, după mai multe luni de controverse privind momentul artistic.

Pe de o parte, oraşul Atlanta – unde, duminică seară, a avut loc cea de-a 53-a gală Super Bowl, finala de anul acesta a campionatului Ligii de fotbal american naţionale – este considerat capitala “muzicii negre” în SUA şi mulţi s-ar fi aşteptat la un artist de culoare.

Se pare că organizatorii au abordat mai multe vedete de culoare pentru recitalul din pauza galei – Rihanna, Cardi B, Outkast, Mary J. Blige, Usher, Nicki Minaj -, care ar fi refuzat însă oferta de a cânta alături de Maroon 5.

Pe de altă parte, Liga de fotbal american naţională (National Football League, NFL) a fost ţinta criticilor pentru modul în care a ales să îl trateze pe Colin Kaepernick, fost jucător al echipei San Francisco 49ers. În 2016, Kaepernick a fost pus pe o listă neagră de NFL după ce s-a aşezat într-un genunchi în timpul intonării imnului american, în semn de solidaritate cu mişcarea “Black Lives Matter”.

În cele din urmă, lucrurile au părut că s-au rezolvat, Maroon 5 urmând să cânte la gală alături de doi artişti de culoare, Big Boi, originar chiar din oraşul Atlanta, şi Travis Scott.

Presa americană a scris însă, după recitalul trupei Maroon 5, că momentul artistic nu a adus acea exuberanţă pop şi culoare cu care era obişnuit publicul Super Bowl.

Recitalul de 14 minute a inclus comete, drone, efecte pirotehnice şi pe celebrul personaj animat Spongebob pantaloni pătraţi, precum şi o parte dintre hiturile trupei, precum “This Love to Girls Like You”, interpretat alături de un cor gospel (Cardi B., care interpretează acest cântec alături de Maroon 5, refuzând să apară pe scenă, în semn de solidaritate cu Kaepernick), “She Will Be Loved”, dar şi “Moves Like Jagger”.

Ca majoritatea altor artişti care au susţinut recitalul din pauza galei, membrii Maroon 5 s-au abţinut de la comentarii politice.

