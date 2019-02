Teodora Neagu s-a despărțit de FCC ICIM!

Singura baschetbalistă de națională din lotul FCC ICIM Arad, Teodora Neagu, și-a reziliat pe cale amiabilă contractul cu clubul condus de Marcel Urban. Baschetbalista de 22 de ani a mai evoluat în cariera sa pentru echipele din Timișoara, Cluj-Napoca sau Sfântu Gheorghe, cu Sepsi fiind în ediția trecută campioană națională. De miercuri seara, gălățeanca Neagu, care a evoluat în 16 partide din acest sezon pentru clubul de pe Mureș, având o medie de 3.9 puncte/meci, a devenit liberă de contract.

Ciotir și Bartok rămân, după ciudata despărțire de Neagu, singurele soluții la capitolul românce sub 23 de ani, regulamentul obligând echipele să prezinte pe parchet o astfel de sportivă în primele 20 de minute de joc.

Schimbări pe bandă rulantă

În ultima perioadă, la FCC ICIM s-au produs destule modificări, americancele Williams și Lee, antrenorul Bulj fiind la capitolul sosiri, iar americanca Burdges, sârboaica Deura, Neagu și antrenorul Medvedj la cel al plecărilor.

„Treabă neterminată”

După plecarea sârbului Miljan Medved, postul vacant de antrenor al echipei a fost preluat de compatriotul său, Bogdan Bulj. Practic, o revenire la Arad pentru tehnicianul care a încheiat sezonul trecut pe banca lui FCC ICIM.

„Am venit la Arad pentru că am lăsat o treabă neterminată. Sunt fericit, am un respect pentru acest club, pentru fani, pentru toată lumea de aici. Cred că pot schimba ceva la echipă pentru a scoate un rezultat mai bun până la finalul sezonului. Am urmărit statistica actualului sezon din Liga Națională, am văzut și câteva meciuri video ale ICIM-ului. Sunt convins că acest lot poate să arate mai bine, sunt în componență baschetbaliste importante, care pot face diferența. Vreau să fac în primul rând o analiză la echipă, să văd cum stau jucătoarele din punct de vedere fizic și tactic. Sper ca ICIM-ul să arate o altă față în play-off,” au fost primele cuvinte ale lui Bogdan Bulj după semnarea contractului cu echipa arădeană, care va evolua vineri la Târgoviște.