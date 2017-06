Tupeist cu BMW X6 la „păscut” în parcul de lângă Perla

Sub egida „Ai BMW, îți permiți!”. Se spune că originile bunului simț provin din primii șapte ani de acasă. Mai pe scurt, ori ai învățat să ai bun simț, ori ești un nesimțit care nu are lege și pentru care regulile sunt doar baliverne. Probabil pentru acest specimen parcarea este motiv de sfidare a autorităților, dar și a arădenilor și fală față de amicii lui. Din nefericire, în orașul nostru avem cu sutele astfel de șoferi care nu vor sau nu știu să respecte niște reguli simple din codul rutier și din codul bunelor maniere.

Parcare inedit de „pufoasă”

Pe adresa redacției am primit aceste instantanee grăitoare care nu mai au loc de prea multe interpretări. Bizonul care și-a parcat X-ul – sau mai bine spus șmecherașul – i-a oferit mașinii sale un tratament preferențial și a ales pentru cauciucurile bolidului un loc de parcare inedit și „pufos”, chiar în parcul de lângă restaurantul Perla, situat pe Malul Mureșului, direct pe spațiul verde. Nu cu o roată sau două, cum am mai văzut, ci cu toată mașina. În cel mai ironic mod, căci la astfel de imagini ne rămân doar vorbele și ironiile în lipsa sancțiunilor, am putea spune că bizonul este „prieten cu natura”.

Pentru insolență, indiferență și nerușinare îi urăm șoferului care a efectuat această manevră și care a obținut punctaj maxim la capitolul nesimțire bun venit în numeroasa familie intitulată generic „Bizonii de Arad”.