Un arădean cere despăgubiri uriaşe statului român

Un arădean care a lucrat ani de zile în Germania, a adunat bani şi a venit să investească în România a dat în judecată ANAF care, spune el, i-a „pus afacerea pe butuci”. Este vorba despre Viorel Lazăr, administratorul societăţii Lazăr & Sohne, care susţine că firma lui a ajuns în pragul colapsului din cauza unor procese intentate de ANAF, dar care s-au finalizat toate în favoarea omului de afaceri arădean. „Problemele mele au început în anul 2014, când ANAF Timişoara a verificat activitatea firmei mele. Atunci mi s-a imputat un prejudiciu, au fost blocate conturile societăţii şi a fost impus sechestru pe terenul societăţii, pe utilaje, pe vehicule, pe tot ce aparţinea firmei. Totul a pornit de la faptul că am achiziţionat materie primă de la o firmă din Oradea, mai precis carcase de porc, dar care a fost achitată legal, transparent, prin transfer bancar. Am fost acuzat atunci de evaziune fiscală. Din acel moment, producţia fabricii de preparate din carne a început să scadă de la 12 tone pe zi, uneori chiar 20 de tone pe zi, până în prezent, când prelucrăm 2 tone de carne pe zi”, spune Lazăr. Acesta a menţionat faptul că firma din Oradea, de la care a achiziţionat materia primă, nu şi-a plătit taxele către stat, însă firma din Arad a respectat legea şi a plătit tot ce era de plătit către stat.

Sesizarea primită de la ANAF a fost preluată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad. Însă procurorii nu au găsit nicio neregulă şi au clasat dosarul. Acelaşi caz, al societăţii din Oradea care nu şi-a plătit taxele către stat, a fost şi ţinta unui dosar deschis de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. „Acolo am fost chemaţi ca şi martori. Într-adevăr, firma din Oradea a comis ilegalităţi, dar noi nu am fost implicaţi. După cum am spus, am fost martor în dosar. Dacă eram vinovat, eram şi eu cercetat”, spune Viorel Lazăr.

Mai mult decât atât, după clasarea dosarului respectiv, la firma Lazăr & Sohne a venit un nou control, Poliţia Economică şi un procuror cercetând aceeaşi speţă, respectiv achiziţia de carcase de porc. Concluzia a fost aceeaşi: nu a fost creat niciun prejudiciu de firma din Arad. „Pentru a întări faptul că societatea noastră este corectă şi nu a încălcat legea, am solicitat Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor să ne transmită dacă Lazăr & Sohne este parte a procesului de evaziune fiscală în care este judecat administratorul societăţii din Oradea. Răspunsul a fost negativ. Având clasările procurorilor din Arad, dar şi adresa procurorilor din Oradea, am solicitat către ANAF Bucureşti să ne deblocheze conturile şi să ridice sechestrul de pe bunurile societăţii, dar şi să anuleze procesul verbal prin care nouă ne era imputat un prejudiciu. ANAF Bucureşti a trimis, atunci, un nou control, de această dată de la ANAF Deva. Nici aceştia nu au găsit nicio neregulă la societatea noastră”, explică omul de afaceri din Arad.

Calcule pe despăgubiri

După cum a precizat deja patronul firmei, Lazăr & Sohne şi-a dovedit nevinovăţia la mai mulţi procurori, poliţişti de la Economic şi la inspectori ai ANAF. Reprezentanţii firmei au trimis solicitări peste solicitări în care cereau să se ridice sechestrul de pe bunuri, dar şi să se deblocheze conturile societăţii. Dar fără niciun rezultat. Nici măcar acum, la patru ani distanţă de la demararea cercetărilor, conturile nu au fost deblocate.

„Nu înţeleg de ce ANAF nu ridică sechestrul. Chiar dacă, să spunem, ar fi trebuit impus sechestru pentru un alt dosar, tot trebuia ridicat cel care vizează achiziţia carcaselor de porc din Oradea. Din păcate, faptul că am avut conturile blocate şi sechestru pe bunuri a dus la distrugerea firmei. Băncile nu au avut încredere în societate, nu am putut lua împrumuturi, am lucrat strict cu banii din încasări. În ultimii trei ani, 95 la sută din firmă a fost distrusă din cauza celor de la ANAF. Drept urmare, am decis să solicit despăgubiri statului român. În anul 2013, înainte să avem problemele cu ANAF-ul, aveam o cifră de afaceri de 30 de milioane de euro pe an. Aşa că cerem despăgubiri de 29 de milioane de euro. Suma a fost calculată de către cei de la Contabilitate, iar calculul se bazează pe creşterea cifrei de afaceri din anii în care am produs din plin. Noi trebuia să ajungem la o procesare de 40 de tone pe zi, nu 2 tone pe zi, cum e acum”, spune Viorel Lazăr. JA-A.G.

Până la CEDO

Curtea de Apel Timişoara a judecat deja cererea de acordare a despăgubirilor, dar a respins cererea Lazăr & Sohne. „Instanţa ne-a admis toate cererile legate de controalele ANAF, ne-a dat dreptate, dar nu ne-a acordat despăgubiri”, spune Lazăr. Însă acesta a menţionat că nu se va opri aici. Procesul va continua la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, dacă nici aici nu va primi un răspuns favorabil, omul de afaceri arădean se va adresa Curţii Europene a Drepturilor Omului.