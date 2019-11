Un salvamontist din Vladimirescu şi-a creat o gospodărie ruptă din basme

VLADIMIRESCU. Este imposibil să treci pe strada Gării din Vladimirescu fără să nu observi „casa colorată”, cum îi spun localnicii. Este o căsuţă veche, de la mijlocul secolului trecut, pe care proprietarul, un salvamonstist de 40 de ani, a transformat-o într-o lume de basm. Valentin Radu a creat aproape 50 de figurine în mărime naturală sau supradimensionate, replici ale unor eroi din poveşti, care se văd încă de la poartă, şi ea construită într-o reprezentare inedită: o uriaşă pânză cu păianjeni înfricoşători.

Personaje din basme

Casa este zugrăvită cu motive tradiţionale româneşti şi are acoperişul în culorile drapelului naţional, iar din horn ies trei creioane colorate lungi de câţiva metri. Trecătorii sunt surprinşi de forma unui copac aflat lângă poartă: coroana este un cap imens, cu ochi, nas şi ochelari. Chipul curios este îndreptat spre cei care ajung la această casă, în curtea căreia se găsesc figuri şi mai interesante. E.T. – extraterestrul, Alice, vrăjitoare, sirene, roboţi şi alţi monştri. Grădina este şi ea plină de „oameni” care lucrează, iar din loc în loc, în curte se găsesc alte grupuri de figurine, amplasate tematic, precum excursionişti, salvamontişti, muncitori în construcţii etc.

Un viking uriaş şi înarmat este personajul la care Valentin a lucrat cel mai mult, mai bine de o lună. Este creat din materiale reciclabile, însă la început figurinele erau realizate din beton.

A început cu piticii de grădină

Salvamontistul spune că pasiunea sa pentru a crea diverse machete este veche, din copilărie, însă personajele de basm a ajuns să le facă din dorinţa de a „anima” puţin gospodăria. „Am început în urmă cu vreo cinci ani. Iniţial am vrut să pun nişte pitici de grădină, dar cei din comerţ nu îmi plac, sunt din plastic şi nu au niciun aspect. Aşa că am început să fac eu pitici, din ghips, apoi am creat figurine din beton. Am ajuns la personaje în mărime naturală, iar acum am câteva zeci în toată gospodăria”, spune Valentin.

Planuri pentru un muzeu

Salvamontistul a adunat şi sute de unelte sau obiecte folosite în gospodării în secolele trecute, pe care le expune în curte. Totuşi, în viitor doreşte să amenajeze un muzeu. „Am recuperat multe obiecte din podurile unor bătrâni, care voiau să le arunce, altele sunt primite de la prieteni, însă am şi cumpărat din pieţele de vechituri. Eu le arăt generaţiei tinere, care nu poate să îşi imagineze cum lucrau şi ce îndeletniciri aveau înaintaşii noştri”, spune arădeanul.

Până când vor reuşi să-şi împlinească visul de a avea un muzeu, porţile gospodăriei sale rămân deschise celor care vor să vadă părticele din trecutul românilor ori secvenţe rupte din cele mai iubite basme. Iar la poartă îi bat deja numeroşi curioşi în fiecare zi, de la copii din localitate, la străini uimiţi de felul în care arată casa. „Uneori vin străini, care ne cer să îi lăsăm să facă fotografii. Mulţi sunt români din Diaspora, atraşi de motivele tradiţionale de pe faţada casei, şi vor să facă poze pentru a le arăta celor din ţările în care s-au stabilit”, spune Valentin.

Iubeşte muntele

Salvamontistul îşi iubeşte atât de mult meseria încât a păstrat şi zeci de indicatoare de pe traseele turistice din judeţ, pe care echipa sa le-a schimbat cu unele noi în ultimii ani. A montat indicatoarele vechi pe aleile din gospodăria sa, arătând astfel celor care îi trec de poartă încotro pot să meargă pentru a petrece momente unice în natură.

De altfel, Valentin Radu nu a renunţat să fie salvamontist nici în urma numeroaselor oferte primite de la companii mari. El a terminat două facultăţi şi un masterat, având diplome de inginer şi de economist. Preferă însă să salveze vieţi, atunci când turiştii se pierd sau suferă accidente în zone montane greu accesibile. Sau să meargă prin şcoli, unde le insuflă copiilor dragostea pentru natură şi le vorbeşte despre importanţa protejării mediului.