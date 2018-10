USR cere balustrade conforme pe podurile din Arad

Liderii USR, deputatul Sergiu Vlad, senatorul Adrian Wiener și Clotilde Armand – consilier local Sector 1 București, au solicitat „montarea pe podurile arădene a unor balustrade de protecție conforme cu normele privitoare la siguranța circulației pe drumuri, poduri și autostrăzi”.

În cadrul conferinței de presă susținută de cei trei, Clotilde Armand a apreciat administrația locală a municipiului Arad ca fiind „deopotrivă incompetentă și iresponsabilă”.

„Primarul Aradului se dovedește incompetent deoarece nu este capabil să pună în practică proiectele orașului, iar investițiile au mari întârzieri. Aradul are mulți bani nefolosiți, 203 milioane la finele lui 2017 și estimăm că vor fi 260-270 la finalul lui 2018. Din această cauză am pierdut anul trecut 46 de milioane de lei, iar anul aceste cu siguranță nu îi vom recupera. În același timp avem un primar iresponsabil pentru că acceptă lucrări de proastă calitate, nefuncționale, proiectele sale nefiind duse până la capăt. Un exemplu tragic este accidentul de seara trecută, când patru tineri au plonjat cu mașina de pe pasajul Micălaca, iar doi dintre ei au murit. Balustrada cu care a fost prevăzut podul nu este conformă cu normele legale, care spun că ea trebuie să fie longitudinală, pentru a putea să mențină vehiculele pe carosabil. Soluția cerută de USR este înlocuirea de urgență a protecțiilor laterale pe podurile Micălaca, Grădiște și Decebal, cu unele care să corespundă cu normativul AND 593/2012”, a explicat Clotidle Armand.

Poziția Primăriei

Primăria Municipiului Arad a explicat pentru Jurnal arădean: „Toate elementele de trafic de pe pasajul Micălaca au fost montate în conformitate cu proiectul autorizat şi verificat de organele de specialitate”.

Accident cu doi morți și 1 rănit grav: au zburat cu BMW-ul de pe pasajul Micălaca Accident îngrozitor în această seară pe pasajul rutier Micălaca. O mașină cu patru tineri a zburat de pe pasajul Micălaca. Impactul violent cu solul a făcut ca doi dintre tineri să își piardă viața pe loc, un al treilea să fie în stare foarte gravă - la acest moment primind primele îngrijiri medi... Citește articolul

Cine sunt tinerii care au pierit în accidentul din Micălaca Aveau același prenume: Bogdan! Aveau aceeași pasiune: UTA! Din păcate, au sfârșit, împreună, în accidentul tragic de joi seară. Accidentul de joi seara a venit ca un șoc pentru comunitatea suporterilor echipei UTA, dar nu numai. În primul rând, șocul accidentului. Cei care au ajuns la fața loculu... Citește articolul

Galeria Ultras UTA nu merge la Timișoara Galeria Ultras UTA a decis, ca în semn de omagiu pentru cei doi tineri suporteri decedați în accidentul de joi seară, să anuleze deplasarea la meciul de sâmbătă din deplasare cu ASU Poli Timișoara.„Nu există cuvinte care să poată exprima șocul și tristețea pe care o trăim. Doi dintre membrii peluzei... Citește articolul

UTA deplânge moartea celor doi suporteri Tinerii implicați în tragicul accident din seara de joi, 25 octombrie, fac parte din „familia” suporterilor echipei UT Arad. „Familia roș-albă a fost lovită în această seară de vestea unui tragic accident auto în care au fost implicați patru suporteri, dintre care doi și-au pierdut viața. Au plec... Citește articolul