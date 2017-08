USR cere piste reale pentru bicicliști

„După o investiție de milioane de euro, edilul-șef afirmă că Aradul are cea mai lungă rețea de piste pentru biciclete din țară. În acelși timp, cicliștii au primit simple desene pe asfalt, drumuri pe care s-a inlocuit asfaltul degeaba și pe bani mulți, în general o infrastructură inutilă și mai ales periculoasă. Proiectul este lipsit de avizul Poliției, iar pistele nu sunt conforme cu cerințele legale, expunându-i pe cei care le folosesc la pericol de accidentare.

USR Arad se alătură vocilor, precum cea a consilierului local independent Marin Lupaș, care cer infrastructură adecvată pentru bicicliști, contribuind cu voluntari la efortul de inventariere a problemelor care afectează actualele piste. Multe la număr, ele au fost cuprinse intr-o sesizare, adresată celor care au autoritatea de a se pronunța prin avizul acordat asupra lucrărilor de infrastructura rutieră, adică Serviciul Circulație din cadrul IPJ Arad. Această sesizare poate fi consultată la adresa: https://goo.gl/iUFQpy, iar cei care doresc să adauge la lista de probleme sesizate o pot face prin e-mail la: usr.arad@gmail.com, cu precizarea problemei, a adresei și cu o fotografie atașată ”se precizează în Comunicatul USR Arad.

Sergiu Cosmin Vlad, deputat USR: „Soluția propusă de primarul Falcă la problema bicicliștilor a fost în ton cu modul său de abordare a nevoilor comunității: să facem ceva ca să bifăm subiectul, iar apoi să ne lăudăm, indiferent dacă am rezolvat problema sau nu. Noi am decis să ne implicăm, înainte ca aceste piste să cauzeze vreun accident mai grav decât cele care s-au produs deja. Am cerut ajutorul Poliției Rutiere, pentru a face și dânșii o evaluare a lucrărilor Primăriei, iar în cazul în care se dovedește că sunt ilegale, neavând caracteristicile cerute de reglementările în vigoare pentru piste, să-i sancționeze pe cei vinovați pentru încălcarea legii și să ceară desființarea lor. În calitate de deputat, voi merge mai departe și am să mă adresez inclusiv ministrului afacerilor interne, iar dacă lucrurile nu vor fi rezolvate, USR va apela la justiție, pentru a-i obliga pe cei în cauză să respecte legea. Considerăm că problema pistelor este extrem de gravă și se impune de urgență o campanie de informare a cetățenilor induși în eroare de aceste simple marcaje, asupra pericolelor la care se expun atunci când le folosesc. Adresăm un apel bicicliștilor, să utilizeze ca atare doar acele piste care sunt semnalizate cu indicatorul prevăzut de lege – Piste pentru biciclete – restul nefiind piste în accepțiunea legală și neconferindu-le vreo protecție sau prioritate de trecere”.